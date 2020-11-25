Мінус 50 та 70%, вітрини магазинів нас вже заманюють привабливими цифрами. Чорна п’ятниця – рай для шопоголіків.

В Україні короновірус вніс корективи у плани й тих, хто продає, і тих, хто купує.

Зазвичай день розпродажу розтягувався й на вікенд. Так планувалося й цього року. Рітейлери навіть банери надрукували. Але карантин вихідного дня перекреслив усі плани.

Замість Чорної п’ятниці – Чорний тиждень. Попри карантин, торгові центри збираються поборотися за покупця. Знижки і ще раз знижки, обіцяють маркетологи.

Але як же не потрапити на гачок та на що варто звертати увагу.

Найперше, до чого придивляйтесь – чи не має під цінником іншої наклейки, там можна знайти реальну ціну, яка була до цього.

Читайте: Чорна п’ятниця 2020: де шукати знижки та як не бути ошуканим

За кілька тижнів продавці штучно завищують ціни, а згодом, роблять знижку – на саме таку ж суму. Експерти радять, прицінюватися до товару заздалегідь.

Цього року, кажуть експерти – Чорна п’ятниця більше відчуватиметься під час покупок в інтернеті. Все через той же карантин, особливо це стосуватиметься побутової техніки.

Але в інтернеті треба бути ще більш пильним.

Найвигіднішу пропозицію допоможуть знайти спеціальні сайти. На них порівнюють ціни різних продавців. Але є нюанс – дешево в онлайні не завжди означає якісно.

Експерти радять уважно вчитуйтесь в назву сторінки. Шахраї полюбляють підробляти сайти відомих брендів, змінюючи лише одну літеру. Звертайте увагу і на замок, який стоїть біля рядка вебсайту. Якщо він закритий – сайт безпечний, якщо ж ні, краще пошукати інший.

Але найголовніше, не забувайте, Чорна п’ятниця – це, по суті, психологічний трюк. Магазини підсаджують нас на шопінг, використовуючи наші звички. Вони просто змушують клієнтів витрачати більше.

Дати Чорної п’ятниці 2020

Карантин вихідного дня вплинув на дати і терміни проведення в Україні Чорної п’ятниці. Деякі ТРЦ Києва заявили про нові дні, у які українці зможуть потішити себе шопінгом.