Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Вона зазначила, що літо закінчилося в кінці вересня, однак на українців чекає тепла зима.

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За словами Адаменко, ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.

– Відлиги і невеликі морози, крижані дощі змінюватимуть одне одного, – додала вона.

Адаменко нагадала, що згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.

Підвищення середньорічної температури повітря в країні випереджає ці цифри в світі.

За словами фахівця, це відбувається через географічне розташування України.

Клімат в Україні

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що погода у жовтні 2020 року стала найтеплішою в Києві за 140-річну історію.

Середньомісячна температура повітря жовтня в Києві склала +12,5 градуси, що вище кліматичної норми на 4,4 градуси. Найтеплішим було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22 градусів. Найхолодніше було 21 жовтня. Тоді мінімальна температура під ранок опустилася до +2,5 градусів.