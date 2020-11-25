Ракета SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Ракета Falcon-9 компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту 16 партію з 60 супутників Starlink.
Запуск ракети проходив 24 листопада о 21.13 за місцевим часом (25 листопада о 04.13 за Києвом) з мису Канаверал штату Флорида (США).
Читайте: Crew Dragon компанії SpaceX здійснив стиковку з МКС
Інтернет-супутники вивели на орбіту через 14 хв 46 с після старту. Загалом орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 953 космічних апаратів Starlink.
Багаторазова частина Falcon 9 приземлилася на плавучій платформі в Атлантичному океані.
Starlink – проект компанії SpaceX, який покликаний забезпечити жителів Землі високошвидкісним інтернетом. Загалом компанія планує запустити близько 12 тис. супутників.
Liftoff! pic.twitter.com/a9O2MqcsCV
— SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020
Запуск 16-ї групи інтернет-супутників Starlink планувався на 23 листопада о 21.34 (24 листопада о 04.34 за київським часом) з 40-го стартового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
Проте запуск ракети довелося перенести через несприятливі погодні умови.