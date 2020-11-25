Ракета SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Ракета Falcon-9 компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту 16 партію з 60 супутників Starlink.

Запуск ракети проходив 24 листопада о 21.13 за місцевим часом (25 листопада о 04.13 за Києвом) з мису Канаверал штату Флорида (США).

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Інтернет-супутники вивели на орбіту через 14 хв 46 с після старту. Загалом орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 953 космічних апаратів Starlink.

Багаторазова частина Falcon 9 приземлилася на плавучій платформі в Атлантичному океані.

Starlink – проект компанії SpaceX, який покликаний забезпечити жителів Землі високошвидкісним інтернетом. Загалом компанія планує запустити близько 12 тис. супутників.

Запуск 16-ї групи інтернет-супутників Starlink планувався на 23 листопада о 21.34 (24 листопада о 04.34 за київським часом) з 40-го стартового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Проте запуск ракети довелося перенести через несприятливі погодні умови.