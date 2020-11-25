Погода у грудні в Україні буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).

Це на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм. Це не виходить за межі середніх багаторічних значень.

Крім того, у грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь.

Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні

Загалом в Укргідрометцентрі зазначають, що абсолютний максимум температури повітря у грудні може бути на рівні 10-18° тепла, у південній частині та на Прикарпатті місцями 19-20°, в Криму до 25°.

Абсолютний мінімум може становити 21-37° морозу, у південних областях 17-28° морозу.

Водночас начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначає, що ймовірність дуже морозної зими в Україні становить менше 10%.

Натомість відлиги, невеликі морози і крижані дощі змінюватимуть одне одного.