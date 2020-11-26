Щоб вас не ошукали, потрібно бути уважними, коли купуєте річ. Особливу увагу потрібно звертати на цінники.

Часто біля назви товару чи його описання може стояти зірочка чи інша позначка, значення якої пояснюють дрібним білим шрифтом на світло-сірому фоні. Наприклад, що доставка коштуватиме як половина замовлення.

Важливо також напередодні Чорної п’ятниці подивитися на реальні ціни речей, які ви хочете придбати. Оскільки вони часто можуть бути нижчими, ніж до того, як на них зроблять так звану знижку.

Варто звернути увагу на те, що невеликі і менш досвідчені компанії більше схильні виставляти нечесні та зависокі знижки 70-80%. Тому найбезпечніше шукати менші знижки (30-40%) у більших і перевірених мережах.