День подяки 2020: історія, традиції та страви

Щороку в четвертий четвер листопада американці відзначають День подяки. У 2020 році він випадає на 26 листопада. Як з’явився День подяки, про традиції свята і страви, які заведено подавати до столу – у матеріалі Фактів ICTV.

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Історія Дня подяки

Ви не знайдете американця, який не знає, що таке День подяки. Це свято неодноразово показували у фільмах і серіалах, і воно давно стало значущою частиною американської культури нарівні з Різдвом або Днем незалежності.

Історія Дня подяки бере початок 21 листопада 1620 року, коли в Америку, незвіданий для європейців континент, прибули на кораблі Мейфлауер перші англійські переселенці. Їх було десь 100 людей, і на жаль, половина з них не змогла пережити голод і сувору зиму.

Навесні ті, що вижили, заснували Плімутську колонію, яка поклала початок заселенню Північної Америки. Переселенці не вижили б без допомоги корінних жителів – індіанців, які навчили європейців обробляти землю, та розповіли, що добре росте на невідомій американській землі. Завдяк цьому поселенці зібрали хороший урожай, і проблема голоду була вирішена.

Губернатор Вільям Бредфорд запропонував колонії зібратися 21 листопада 1621 року та віддати хвалу Богові за дивовижний порятунок. Так і виник День подяки. На першому святі були присутні й індіанці, які фактично врятували англійців від голоду. Корінні жителі північноамериканського континенту принесли в подарунок європейцям птицю – індичку.

Упродовж 150 років свято було неофіційним. За ці роки держава формувалася, а її громадяни потребували власних традицій і звичаїв. Це стало головною причиною, чому тодішній лідер, Джордж Вашингтон, в 1789 році видав указ відзначати День подяки 26 листопада.

У 1864 році Авраам Лінкольн розпорядився перенести святкування з 26 листопада на останній четвер листопада. Відтоді американці відзначають День подяки в четвертий четвер листопада.

Традиції на День подяки

Американці непохитно бережуть традиції Дня подяки. У це свято прийнято:

Ходити до церкви та дякувати в молитвах Богові за все хороше, що сталося за минулий рік. Збиратися всією родиною за святковим столом, на якому обов’язково стоять традиційні страви. Багато американців готові долати тисячі кілометрів, щоби провести вікенд із рідними. Рахувати подарунки долі. За традицією американці записують на папері все, за що вони вдячні Богові за минулий рік. А на іншій стороні паперу потрібно записати все погане, що ви пробачаєте своїм рідним і друзям. Влаштовувати святкові паради. Ця традиція з’явилася в 1924 році, коли робітники універмагів Macy’s влаштували карнавал на честь початку різдвяних розпродажів у знаменитій мережі.

Їжа на День подяки

На День подяки 2020 року, як і щороку, у багатьох американських сім’ях на столі обов’язково стоятимуть традиційні страви:

смажена індичка в журавлинному соусі;

гарбузовий пиріг;

батат (солодка картопля);

різні страви з кукурудзи.

Правильно приготувати індичку, щоб м’ясо вийшло соковитим і ароматним – це ціле мистецтво. У кожної американської господині є свій рецепт, який вона вдосконалює роками. Три популярних способи приготування запеченої індички – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.