День подяки 2020: історія, традиції та страви

Щороку в четвертий четвер листопада американці відзначають День подяки. У 2020 році він випадає на 26 листопада. Як з’явився День подяки, про традиції свята і страви, які заведено подавати до столу – у матеріалі Фактів ICTV.
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Історія Дня подяки
Ви не знайдете американця, який не знає, що таке День подяки. Це свято неодноразово показували у фільмах і серіалах, і воно давно стало значущою частиною американської культури нарівні з Різдвом або Днем незалежності.
Історія Дня подяки бере початок 21 листопада 1620 року, коли в Америку, незвіданий для європейців континент, прибули на кораблі Мейфлауер перші англійські переселенці. Їх було десь 100 людей, і на жаль, половина з них не змогла пережити голод і сувору зиму.
Навесні ті, що вижили, заснували Плімутську колонію, яка поклала початок заселенню Північної Америки. Переселенці не вижили б без допомоги корінних жителів – індіанців, які навчили європейців обробляти землю, та розповіли, що добре росте на невідомій американській землі. Завдяк цьому поселенці зібрали хороший урожай, і проблема голоду була вирішена.
Губернатор Вільям Бредфорд запропонував колонії зібратися 21 листопада 1621 року та віддати хвалу Богові за дивовижний порятунок. Так і виник День подяки. На першому святі були присутні й індіанці, які фактично врятували англійців від голоду. Корінні жителі північноамериканського континенту принесли в подарунок європейцям птицю – індичку.
Упродовж 150 років свято було неофіційним. За ці роки держава формувалася, а її громадяни потребували власних традицій і звичаїв. Це стало головною причиною, чому тодішній лідер, Джордж Вашингтон, в 1789 році видав указ відзначати День подяки 26 листопада.
У 1864 році Авраам Лінкольн розпорядився перенести святкування з 26 листопада на останній четвер листопада. Відтоді американці відзначають День подяки в четвертий четвер листопада.
Традиції на День подяки
Американці непохитно бережуть традиції Дня подяки. У це свято прийнято:
- Ходити до церкви та дякувати в молитвах Богові за все хороше, що сталося за минулий рік.
- Збиратися всією родиною за святковим столом, на якому обов’язково стоять традиційні страви. Багато американців готові долати тисячі кілометрів, щоби провести вікенд із рідними.
- Рахувати подарунки долі. За традицією американці записують на папері все, за що вони вдячні Богові за минулий рік. А на іншій стороні паперу потрібно записати все погане, що ви пробачаєте своїм рідним і друзям.
- Влаштовувати святкові паради. Ця традиція з’явилася в 1924 році, коли робітники універмагів Macy’s влаштували карнавал на честь початку різдвяних розпродажів у знаменитій мережі.
Їжа на День подяки
На День подяки 2020 року, як і щороку, у багатьох американських сім’ях на столі обов’язково стоятимуть традиційні страви:
- смажена індичка в журавлинному соусі;
- гарбузовий пиріг;
- батат (солодка картопля);
- різні страви з кукурудзи.
Правильно приготувати індичку, щоб м’ясо вийшло соковитим і ароматним – це ціле мистецтво. У кожної американської господині є свій рецепт, який вона вдосконалює роками. Три популярних способи приготування запеченої індички – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.