День подяки 2020 припадає на 26 листопада. Це традиційне американське свято, яке щороку відзначають на державному рівні в четвертий четвер листопада.

День подяки – це перше національне свято жителів Північної Америки. У XVII столітті на територію країни прибули перші переселенці з Англії. Корінне населення показувало їм, як обробляти землю та вирощувати злаки.

Наступного року переселенці організували величезний бенкет подяки і запросили на нього індіанців. З того часу потрібно щороку дякувати Богові і згадувати щедрість корінного населення США.

У День подяки прийнято збиратися за великим сімейним столом та насолоджуватися компанією одне одного. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем подяки у прозі!

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Вітаю з прекрасним святом. Нехай ваше життя буде наповнене затишком, щастям прекрасних зустрічей, радістю перемог і досягнень, величезною любов’ю і душевним спокоєм. Бажаю стабільного благополуччя, міцного здоров’я і великої енергії, щоб повноцінно жити і радіти життю. З Днем ​​подяки!

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Сьогодні День подяки, і ми можемо всім сказати спасибі за те, що відбувається у нас в житті: Богу – за те, що він створив цей світ для нас; батькам – за те, що ми можемо бути в цьому світі; друзям – за те, що наше життя цікаве і дивовижне; коханим – за усвідомлення того, що в житті є щастя. З Днем подяки, друзі.

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Вітаю з Днем подяки! Хочу побажати щирих рідних усмішок, теплих слів і взаємного розуміння, радісних зустрічей і сімейного щастя, веселого свята, поваги і затишної атмосфери в будинку, добрих і яскравих моментів, приємних і несподіваних сюрпризів.

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У День подяки час дякувати небесам за теплий дах і ситний стіл, за удачі і все благополуччя. Прийміть мої вітання! Нехай життя йде своїм мирним щасливим шляхом, нехай в будинку завжди буде достаток, а на сімейних зустрічах буде весело і затишно!

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Вітаю з Днем подяки. Бажаю мільйон усмішок, приємних моментів щастя, родинного затишку і комфорту цього дня! Нехай всі цінують і будуть вдячні за те, що мають.

Календар свят на грудень 2020

Останній місяць зими має чимало важливих свят – як професійних, так і державних. У грудні святкують День працівників суду, Різдво Христове, а також День Збройних сил України.

Дивіться календар свят на грудень 2020, аби не пропустити важливої дати.