День подяки – американське свято, яке відзначають в четвертий четвер листопада. У 2020 році цей день випадає на 26 листопада.

У цей день заведено дякувати людям і Богу за прихильність, допомогу в скрутну хвилину. Для американців це сімейне свято, під час якого збираються всі родичі та близькі і за спільним столом говорять слова подяки.

За давніми традиціями, на День подяки перші переселенці дякували за пережиту зиму і мир з місцевими племенами. Потім Джордж Вашингтон – перший президент США – вирішив, що американці повинні дякувати за Конституцію, зробивши ще одне свято.

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І лише Авраам Лінкольн – 16-й президент США – встановив точну дату Дня подяки.

Факти ICTV зібрали найкращі вітання з Днем подяки в СМС і віршах.

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З Днем подяки,

Добра вам та везіння,

Щастя й розуміння,

Завжди у всьому уваги!

Достатку вам великого,

Щоб не було безсилля,

І прагнення постійного.

З Днем подяки!

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Бажаю в День подяки

Добра, удачі і везіння,

І любові повну хату,

Спокою і щастя в ній,

Нехай кожен день щороку

Тепло і радість вам несе!

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Нехай в День подяки

До вас щастя постукає,

І, як долі забуття,

Раптом чудо трапиться.

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У День подяки

Бажаю натхнення,

У всіх справах везіння,

Величезного терпіння!

Нехай фарби осені яскраві,

В душі тепло горить,

Дні безтурботні і легкі,

Доля сприяє!

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Вітаю з Днем подяки! Нехай на життєвому шляху зустрічаються тільки хороші та чуйні люди. Більше близьких друзів, домашнього затишку та безмежного щастя в домі.

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З Днем подяки! Нехай щороку ваш будинок наповнюється щастям, любов’ю, сміхом та радістю. Бажаю здоров’я вам і вашим рідним, сімейного благополуччя і домашнього тепла. Нехай життя дарує тільки приємні хвилини і сонячні дні.

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Зі святом! Хочу побажати, щоб у вашому домі завжди було порозуміння, повага та довіра. Бажаю сімейного щастя, безмежної любові, сонячних і радісних моментів у житті!

Календар свят на грудень

Календар свят на грудень 2020 налічує багато професійних визначних дат. Найголовніша з них – День Збройних сил України (6 грудня).

Також у першому місяці зими українці святкуватимуть День працівників прокуратури (1 грудня), День працівників статистики (5 грудня), День місцевого самоврядування (7 грудня), День Сухопутних військ України (12 грудня), День працівників суду (15 грудня), День працівників органів РАЦС (18 грудня), День енергетика (22 грудня) та День працівників архівних установ (24 грудня).