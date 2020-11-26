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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

День подяки 2020: оригінальні привітання в картинках

День подяки 2020 в Україні припадає на 26 листопада. Це американське свято, яке щороку святкують на державному рівні в четвертий четвер листопада.

Здавна люди збиралися в цей день, аби разом подякувати Богу за врожай. Американці традиційно запікають індичку – один із символів свята, збираються з найближчими друзями та родичами.

Уже кілька років поспіль День подяки святкують і в Україні. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем подяки в картинках, аби ви змогли надіслати листівки своїм близьким та друзям.

Читайте: Індичка на День подяки 2020: 3 правильних рецепти

Привітання з Днем подяки 2020 у картинках

День подяки 2020 в Україні

привітання З днем подяки 2020

привітальні листівки З Днем подяки 2020

листівки з Днем подяки 2020

З Днем подяки 2020 - привітання в картинках

картинки З Днем подяки

привітання з Днем подяки 2020

Календар свят на грудень 2020

Останній місяць зими має чимало важливих свят – як професійних, так і державних. У грудні святкують День працівників суду, Різдво Христове, а також День Збройних сил України.

Дивіться календар свят на грудень 2020, аби не пропустити важливої дати.

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