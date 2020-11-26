День подяки 2020 в Україні припадає на 26 листопада. Це американське свято, яке щороку святкують на державному рівні в четвертий четвер листопада.

Здавна люди збиралися в цей день, аби разом подякувати Богу за врожай. Американці традиційно запікають індичку – один із символів свята, збираються з найближчими друзями та родичами.

Уже кілька років поспіль День подяки святкують і в Україні. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем подяки в картинках, аби ви змогли надіслати листівки своїм близьким та друзям.

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Привітання з Днем подяки 2020 у картинках

Календар свят на грудень 2020

Останній місяць зими має чимало важливих свят – як професійних, так і державних. У грудні святкують День працівників суду, Різдво Христове, а також День Збройних сил України.

Дивіться календар свят на грудень 2020, аби не пропустити важливої дати.