День святого Миколая 2020 – дата

День святого Миколая 2020 випадає на суботу 19 грудня. Це свято присвячене одному із найбільш шанованих святих у християнстві.
Саме 19 грудня помер святитель Миколай. У народі також кажуть Микола зимой.
У III-IV рр. н.е жив Микола Чудотворець. З самого дитинства він багато молився і читав. Коли його батьки померли, він віддав всі їхні речі нужденним.
За своє життя захищав християнство та боровся з язичництвом.
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Свято Миколая відкриває різдвяні і новорічні урочистості. Саме цього дня у багатьох містах України запалюють новорічну ялинку.
Традиційно свято відзначається з ярмарками і гуляннями, концертами та благодійними заходами.
Свята у листопаді
Саме у листопаді починається Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня.
Також у листопаді святкують день Казанської ікони Божої Матері, вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.
Повний список свят у листопаді 2020, читайте у нашому матеріалі.