День подяки в США 2020: рецепти приготування індички

За традицією, на День подяки на святковому столі повинна обов’язково бути фарширована індичка і солодкий гарбузовий пиріг.

За вечерею кожен член сім’ї говорить слова подяки за всі хороші події, які відбулися в його житті за рік. Після цього розпочинається святкове частування.

Три найкращі рецепти індички на День подяки 2020 зібрали Факти ICTV.

Індичка у вершковому маслі

Інгредієнти:

індичка – 1 шт.

вершкове масло – 150 г;

сіль, перець та розмарин – за смаком;

рослинна олія – 10 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.

Спосіб приготування:

1. М’ясо індички підготувати, помити, просушити.

2. Розтопити вершкове масло, перемішати його з перцем, сіллю і розмарином.

3. Шкіру відокремити від м’яса і помістити між ними вершкову суміш.

4. Щоб шкіра не рвалася, індичка повинна бути кімнатної температури.

5. Всередину індички покласти цілу цибулину, порізану хрест-навхрест.

6. Змастити м’ясо рослинною олією, щільно загорнути у фольгу, покласти в розігріту до 140°С духовку і запікати 3–3,5 години.

7. Після цього фольгу прибрати і запікати індичку ще 1-1,5 години.

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Індичка з апельсинами і вином

Інгредієнти для основної страви:

індичка- 3-4 кг;

морквина – 1 шт.

стебло селери – 1 шт.

цибулина – 2 шт.

вершкове масло – 60 г;

дрібка паприки;

чорний мелений перець за смаком;

сіль за смаком;

м’ясний бульйон – 200 мл.

Для соусу:

журавлина – 300 г;

апельсин – 1 шт.

цукрова пудра – 150 г;

червоне вино – 150 г.

Спосіб приготування:

1. М’ясо індички обробити, видалити жирові залози, помити і висушити. Зсередини і зовні гарненько натерти індичку сіллю і спеціями.

2. Цибулю, моркву і селеру почистити і порізати великими шматками. Покласти овочі всередину індички. Зв’язати ноги і крила, щоб під час запікання вони не підгоріли.

3. Змастити індичку вершковим маслом. Всередину залити м’ясний бульйон.

4. Помістити індичку в фольгу для запікання спинкою донизу, закрити фольгу скріпками, викласти на деко і поставити у розігріту до 200°С духовку. Індичка готується приблизно 2,5-3 години, залежно від ваги.

5. Потім потрібно зняти з індички фольгу і знову поставити в духовку на 20 хвилин, щоб на м’ясі утворилася золотава рум’яна скоринка. Дістати з індички овочі.

6. Поки запікається індичка, можна приготувати соус. Для цього з апельсина потрібно натерти цедру і вичавити сік.

7. З’єднати журавлину, цукрову пудру, вино і апельсиновий сік, перемішати, поставити на вогонь і довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і доварювати соус приблизно 30 хвилин до загустіння.

8. Подрібнити блендером і додати цедру.

9. Готову індичку викласти на блюдо і подавати з гарніром з картоплі і овочів і з журавлинним соусом.

Індичка з сухофруктами і журавлинним соусом

Інгредієнти для основної страви:

індичка – 1 шт.

кориця, курага, сушений інжир, барбарис – за смаком;

біле вино та оливкова олія – за смаком;

дрібка солі та перцю.

Інгредієнти для журавлинного соусу:

заморожена журавлина – 200 г;

цукор, мед – за смаком.

Спосіб приготування:

1. Дрібно нарізати курагу і сушений інжир (сухофруктів має бути стільки, щоб вони змогли покрити м’ясо індички).

2. Змішати сухофрукти з корицею, сіллю, білим вином, чорним перцем, барбарисом і оливковою олією.

3. Натерти сумішшю м’ясо. Воно повинно бути щільно вкрите сухофруктами і прянощами.

4. Індичку загорнути у фольгу і запікати за температури 180°С близько 20-25 хвилин. Коли м’ясо буде наполовину готове, розкрити фольгу і продовжити запікати без неї.

5. Приготувати соус. Журавлину залити гарячою водою, щоб вона розморозилася. Коли ягоди розморозяться, перетерти їх через сито і поставити на вогонь.

6. Коли журавлина нагріється – додати цукор і мед. Випарити на маленькому вогні, поки соус не загусне.

7. Подати індичку разом з журавлинним соусом.

Хоча до Нового року 2021 залишилось ще трохи більше місяця, саме час подумати над святковим меню, щоб спланувати все заздалегідь. Варіанти страв до святкового столу можна знайти у нашому матеріалі.