Міні-серіали 2020: що варто подивитися

Міні-серіали люблять за лаконічність і динамічний сюжет. Зазвичай, події у п’яти-восьми серіях розвиваються швидко і до останнього утримують інтерес глядачів.

Факти ICTV створили добірку кращих міні-серіалів, які можна подивитися за один-два вечори. Ми вибрали найсвіжіші роботи, які вже вийшли або вийдуть на екрани у 2020 році.

Дракула

Британський міні-серіал 2020 року від творців Шерлока та Доктора Хто – Марка Ґетісса та Стівена Моффата. Сюжет перенесе глядачів до Трансільванії. У 1897 році до замку Дракули потрапляє молодий адвокат Джонатан Харкер. Хлопець стає полоненим у нескінченних заплутаних лабіринтах. Чим гірше Джонатан себе почуває в моторошному замку, тим молодшим та сильнішим стає темний граф.

Одного прекрасного дня Дракула сідає на корабель і вирушає до Лондона, щоб втілити підступний план щодо захоплення британської столиці.

Світова прем’єра відбулася 1 січня на телеканалах BBC One і Netflix.

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Перрі Мейсон

Новий зарубіжний міні-серіал від HBO за романами Ерла Стенлі Ґарднера. Сучасний Перрі Мейсон – не перша екранізація творів відомого автора. У 50-ті роки на екрани вийшов однойменний серіал, який мав величезний успіх у глядачів і проіснував цілих дев’ять сезонів.

У новій інтерпретації ми знову побачимо, як талановитий адвокат Перрі Мейсон розслідує справи своїх клієнтів. Події серіалу відбуваються у Лос-Анджелесі в 30-ті роки XX століття, поки Америка відновлюється після Великої депресії. У місті зникають діти, і постраждалі звертаються за допомогою до адвоката. Чи зуміє Мейсон вийти на слід злочинців?

Прем’єра відбулася 21 червня в ефірі HBO.

Сокіл і зимовий солдат

У 2020 році фанати Marvel знову можуть насолодитися пригодами улюблених супергероїв Сема Вілсона і Бакі Барнса. Сюжет тісно пов’язаний зі супергеройським фільмом Месники: Завершення, де Стів Роджерс вирушає в минуле. У новому серіалі глядачі побачать, як супергерой передає свого щита Капітана Америки Сему Вілсону.

Цього разу у кіновсесвіті Marvel з’явиться і Бакі Барнс. Він пережив муки Гідри, відновив пам’ять і готовий знову стати частиною суспільства. Головним лиходієм у серіалі стане барон Земо, який вже з’являвся у фільмі Перший месник: Протистояння.

Прем’єра шестисерійного міні-серіалу Сокіл і зимовий солдат відбулася у серпні.

Світила

Шестисерійну драму зняли за романом Елеонор Каттон, за який молода письменниця отримала Букерівську премію. За екранізацію взявся канал BBC, на рахунку якого десятки вдалих кіноадаптацій літературних творів. Одну з ролей виконає неперевершена Єва Грін.

Події перенесуть глядачів до Нової Зеландії 1860-х років, що охоплена золотою лихоманкою. Головний герой, Волтер Муді, потрапляє в таємничу історію, пов’язану з вбивством одного самотнього та заможного золотошукача. Несподівано в будинку покійного знаходять скарб.

Ми також побачимо красиву любовну історію, в центрі якої Анна Уедерелл і Емері Стейнз. Молоді люди охоплені сильним почуттям і пристрастю, але доля то зводить їх, то знову розлучає. Мимоволі герої замислюються над складними питаннями: чи судилося їм бути разом? Ми творимо долю чи доля – нас?

Світова прем’єра відбулася 17 травня 2020 року.

Чужак

Ви скучили за Стівеном Кінгом? Якщо так, то не прогавте новий серіал 2020 року Чужак, який знято за однойменним романом. Сам автор вже схвалив роботу та назвав її однією з найкращих серед екранізацій його книг. Триллер у кращих традиціях романів Стівена Кінга, який до останнього триматиме в напруженні.

У центрі сюжету – таємниче, жорстоке і страшне вбивство хлопчика Френка Пітерсона. На місці інциденту поліція знаходить відбитки скромного шкільного вчителя, який на момент злочину перебував у іншому місті. Чи міг обвинувачений бути одночасно в двох місцях? Детективи підозрюють, що у скоєному задіяні потойбічні сили.

Прем’єра відбулася у січні 2020 року на HBO.

Hi-Fi

У 2000-му на великі екрани вийшов фільм Hi-Fi, знятий за романом Ніка Горнбі. Картина про меломана Роба, якого покинула дівчина. За 20 років британці зняли однойменний римейк.

Тепер головною героїнею серіалу стала дівчина Роб, яка нещодавно розлучилася із бойфрендом. Вона живе у Брукліні, тримає магазинчик платівок і намагається розібратися в помилках колишніх стосунків. До чого призведе Роб її головні пристрасті – музика і поп-культура?

Прем’єра відбулася у лютому 2020 року.

Який чудесний світ новий!

У 2020 році виходить довгоочікувана прем’єра, яка планувалася ще 5 років тому. Міні-серіал Який чудесний світ новий! знятий за мотивами культового роману-антиутопії Олдоса Гакслі.

Події розгортаються у Лондоні далекого майбутнього, де споживання зведено у культ, а богом для людей став Генрі Форд. За економічну стабільність суспільство заплатило високу ціну – людям довелося пожертвувати природним дітонародженням, моногамією та правом на приватне життя.

В такому світі доводиться виживати головному герою – звичайному хлопцю Джону на прізвисько Дикун, який відрізняється від інших. Він народжений природним способом і стає справжньою сенсацією серед вищого лондонського суспільства.

Прем’єра серіалу відбулася у липні цього року.

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