Погода на вихідні в Україні (28 листопада 2020 – 29 листопада 2020)

Погода на вихідні в Україні передбачається місцями зі снігом та дощем.

У суботу, 28 листопада, синоптики майже на усій території країни прогнозують хмарну погоду з опадами.

На Заході, Півночі, Центрі та Сході пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме від +4° до +6°, вночі – від +2° до -4°.

На Півдні буде сонячно. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +9° до +11°, а вночі – від 0° до +4°.

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У неділю, 29 листопада, на усій території України буде хмарно, подекуди передбачається сніг.

У західних областях синоптики прогнозують снігопад. Вдень температура повітря буде від +1° до +4°, вночі – від +1° до -2°. У північних та центральних областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень до +5° , а вночі до -1°.

На Сході та Півдні буде хмарно та без опадів. Температура становитиме вдень від +3° до +10°, вночі – від +5° до -1°.

Погода на грудень 2020

Погода у грудні 2020 в Україні буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).

Це на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм. Це не виходить за межі середніх багаторічних значень.