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Факти / Lifestyle
Віталій Плахта |

Жінка вийшла з авто посеред жвавої дороги через павука

У мережі обговорюють веселий момент, коли жінка вийшла з машини прямо посеред дороги, де відбувався жвавий рух, виявивши всередині авто величезного павука.

Жінка, стоячи біля своїй Mazda, почала знімати, як отруйний павук повзе над вікном поруч із водійським кріслом.

– Я зараз збентежена, подивіться на цього страшного павука. Мені довелося буквально вистрибнути з машини. Я застрягла посеред дороги, – сказала вона, обертаючи камеру, щоб показати жваву міську дорогу.

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В Австралії зняли павука, який в два рази більший за руку

У лютому місцевий житель Австралії зняв павука з золотим черевцем, розмір якого становить приблизно 15-17 см.

Відомо, що ці павуки їдять птахів і кажанів.

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