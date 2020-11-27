Погода на 27 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні в п’ятницю, 27 листопада, синоптики прогнозують суху погоду.

У західних регіонах країни буде хмарна з проясненнями погода. Повітря вдень прогріється до 5°, проте вночі очікуються заморозки до -3°.

На Півночі також без опадів. Температура вдень 2°…5°, вночі 1°…-2°.

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У центральних областях хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 4°…8°, а вночі 0°…3°.

На Сході України досить ясно та без опадів. Температура вдень 2°…6°, вночі 1°…-3°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до хмарної з проясненнями погоди. Повітря вдень прогріється до 12°, вночі до 3°.

Погода на грудень 2020

В Україні погода у грудні 2020 буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).

Це на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм. Це не виходить за межі середніх багаторічних значень.