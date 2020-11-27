Наприкінці кожного року магазини влаштовують шалені знижки – цей день ще називають Чорною п’ятницею. Традиція полювання на шалені знижки зародилася у США, згодом стала популярною у Європі, а тепер приживається і в Україні.

У США покупці навіть ночують біля магазинів, щоб купити максимально багато продуктів та товарів.

Як зародилася традиція Чорної п’ятниці

Після Дня подяки у США починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Цей звичай з’явився у XIX столітті, а сам термін Чорна п’ятниця – у 1966 році у Філадельфії. Спочатку він використовувався переважно на Східному узбережжі США.

У цей день американці вирушали за різдвяними покупками, тому на дорогах утворювалися величезні затори, а в магазинах – черги, що створювало великі проблеми поліції, яка й назвала його чорним.

А для магазинів він навпаки дуже прибутковий, тому аби позбутися негативної асоціації, продавці запозичили значення чорного кольору з бухгалтерських обліків, де чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати.

Читайте: Чорна п’ятниця 2020: де шукати знижки і як же не бути ошуканим

Правила покупок на Чорну п’ятницю

Чорна п’ятниця 2020 в Україні припадає на 27 листопада. Найбільше в цей день купують побутову техніку, одяг і взуття, товари для спорту, здоров’я, краси і побуту. Через паніку і поспіх люди дуже часто купують багато зайвого, а потім не знають як застосувати ці речі.

Головне обирати товари, які дійсно потрібні, а не просто мають привабливий цінник. Щоб не зробити емоційної покупки, варто спершу переглянути свій гардероб та зрозуміти, чого вам не вистачає. Аналогічний крок робимо з посудом, речима побутового користування та технікою.

Написання переліку потрібних речей зменшить вашу паніку у магазині та дозволить швидко знайти потрібний товар. І не забувайте, що зовсім скоро прийдуть новорічні свята, тож варто попіклуватися про подарунки для рідних та близьких.

Де шукати знижки

Серед іноземних сайтів можна відвідати майданчики AliExpress і Amazon.com, а в Україні це:

техніка – Цитрус, Алло, Comfy, Rozetka, Фокстрот, Ельдорадо;

одяг і взуття – Kasta, Lamoda, Answear, H&M, LC Waikiki;

косметика – MakeUp, Parfums, Avocado, Bomond;

дитячі товари – Pampik, Garnamama, Demibaby, Bembi.

Щодо ТРЦ, то у Чорну п’ятницю знижки традиційно будуть в Ocean Plaza, Sky Mall, Gulliver, Lavina Mall, Piramidа, River Mall.

Чорна п’ятниця у ТРЦ

Карантин вихідного дня вплинув на дати і терміни проведення в Україні чорної п’ятниці. Деякі ТРЦ Києва заявили про нові дні, у які українці зможуть потішити себе шопінгом. Розклад розпродажей у торгових центрах читайте в матеріалі Фактів ICTV.