27 листопада вшановують День пам’яті святого апостола Пилипа.
Пилип – один з дванадцяти апостолів – учнів Ісуса Христа. Відомо, що він родом з того ж міста, що й апостоли Андрій і Петро. У нього була дружина і дві дочки. Він проповідував, а також творив чудеса. Так, одного разу Пилип воскресив мертве немовля. Однак помер він на хресті, Пилипа стратили язичники.
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Іменини: Григорій, Сергій, Федір, Пилип.
Народні прикмети на 27 листопада:
- Якщо у цей день помітите іній, то варто очікувати багатий урожай вівса наступного року.
- Якщо побачите ворону, яка каркає, то скоро наступить відлига.
Що не можна робити 27 листопада:
- Заборонено займатися ремонтом.
- Відмовтеся від прогулянок у лісі.
- Краще не братися за рукоділля.
Церковні свята у листопаді 2020
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Так, 28 листопада ропочинається Різдвяний піст.