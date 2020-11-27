27 листопада вшановують День пам’яті святого апостола Пилипа.

Пилип – один з дванадцяти апостолів – учнів Ісуса Христа. Відомо, що він родом з того ж міста, що й апостоли Андрій і Петро. У нього була дружина і дві дочки. Він проповідував, а також творив чудеса. Так, одного разу Пилип воскресив мертве немовля. Однак помер він на хресті, Пилипа стратили язичники.

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Іменини: Григорій, Сергій, Федір, Пилип.

Народні прикмети на 27 листопада:

Якщо у цей день помітите іній, то варто очікувати багатий урожай вівса наступного року.

Якщо побачите ворону, яка каркає, то скоро наступить відлига.

Що не можна робити 27 листопада:

Заборонено займатися ремонтом.

Відмовтеся від прогулянок у лісі.

Краще не братися за рукоділля.

Церковні свята у листопаді 2020

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Так, 28 листопада ропочинається Різдвяний піст.