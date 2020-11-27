Гороскоп 2020 на грудень – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп на грудень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Грудень розпочинається з коридору затемнень осінь – зима 2020. Все, що трапляється в цей період, зумовлено кармою, кожен отримує те, на що заслуговує. Події, які відбуваються під час коридору затемнень доленосно впливають на наступні півроку, аж до наступного сезону затемнень.

До 15 грудня грудня бажано позбутися всього, що вам заважає. Затемнення завжди несуть людям нові завдання, які необхідно вирішити, щоб рухатися в напрямку світлого майбутнього.

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Гороскоп для Овнів

З’являється багато можливостей, але не поспішайте діяти і що-небудь підписувати. Спробуйте подивитися на ситуацію з іншого боку, ймовірно, з’являться пункти, що вимагають коректування.

Сприятливі дні для письмового спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, обговорення договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду.

Через надмірний оптимізм і зовнішнэ благополуччя, можна допустити серйозні помилки, які роявляться найближчим часом. У другій половині грудня складаються зовнішні сприятливі умови для прояву своїх кращих професійних якостей.

Гороскоп для Тільців

У першій половині грудня виникають перешкоди, непорозуміння з партнерами, складність в реалізації цілей. Можливий емоційний струс, але в другій половині грудня, ситуація значно покращиться.

Уважно читайте і аналізуйте те, що бачите і чуєте. Не варто поспішати і даремно витрачати свої ресурси. Побережіть сили, до 15 грудня не підписуйте важливих паперів, чекайте сприятливих можливостей.

Ближче до Нового року істотно підвищиться працездатність, енергійність і бадьорість духу, ви отримаєте нові переваги, отримаєте вигоду і користь.

Гороскоп для Близнюків

Доводиться багато працювати, але ділові стосунки і вирішення фінансових питань можу піти не за планом. Вам відкриються нові перспективи, зокрема співпраця з іноземними організаціями, але зовнішні обставини, незрозумілі перешкоди, заважатимуть довести справи до успішного завершення.

Емоції спиняють розумні дії, але постарайтеся проявити спокій, щоб не пошкодувати про ухвалені рішення. У грудні доведеться з чимось розлучитися, відбудеться завершення чогось.

Після 21 грудня обставини складуться для вас вдало, тому не поспішайте робити висновки, спостерігайте, аналізуйте.

Гороскоп для Раків

Постарайтеся завершити роботу і справи поточного року в грудні. Варто також бути обережним на дорозі, під час водіння автомобіля. У другій половині грудня складаються сприятливі умови, зовнішній фон подій сприяє підвищенню контактності, рухливості.

У другій половині грудня ви відчуєте легкість у вираженні почуттів, вам буде легше впливати на довколишніх.

Спільна участь у підготовці до новорічних свят, гарно позначаться на ваших стосунках з дітьми та коханою людиною. Ви зможете знайти душевний комфорт.

Гороскоп для Левів

Перша половина грудня буде складним для вас часом. Перепади настрою, мінливість почуттів і порушення здоров’я. Виникають труднощі у відносинах з начальством, протистояння з підлеглими.

Настає той самий момент, коли треба підводити риску і ставити жирну крапку. Це час змін, можливо різких і хворобливих, але необхідних. У другій половині грудня ви зможете відпочити, отримати моральне і матеріальне задоволення від виконаної роботи.

Головне уникайте особистих конфліктів.

Гороскоп для Дів

Перша половина грудня характеризується несприятливим емоційним фоном, нервозністю і пригніченістю. З’являється схильність вступати в конфлікти з колегами, партнерами та близькими людьми.

У цей період не варто витрачати свої ресурси, тому що коли настануть дійсно сприятливі для вас дні, енергії може не вистачити для конструктивних дій. Друга половина грудня принесе багато приємних подій.

Будьте серед людей, спілкуйтеся, взаємодійте, в цьому випадку, у вас з’являться нові ділові зв’язки, ви зможете зав’язати корисні знайомства, які виявляться корисними вже в найближчому майбутньому.

Гороскоп для Терезів

Цей час підходить для ділових перемовин, а також для творчості в усіх сферах ваших інтересів. У першій половині грудня не поспішайте підписувати угоди, документи, оскільки легко допустити помилки.

Відкоректуйте те, що зроблено раніше, і ви отримаєте матеріальну винагороду, визнання партнерів, керівників, задоволення від своєї діяльності і її результатів. Розпочаті в грудні справи, нові знайомства, поїздки, вплинуть на ваше майбутнє.

У другій половині грудня ви реалізуєте більшість планів.

Гороскоп для Скорпіонів

Через вашу надмірну емоційність і бажання діяти, в першій половині грудня у стосунках з протилежною статтю виникають труднощі. Головне, не влаштовуйте сцени ревнощів і не згадуйте минулі образи, інакше можна зіпсувати новорічні свята.

Друга половина грудня сприятлива для сімейних вечорів, зустрічей зі старими друзями, романтичних побачень.

Ви зможете відпочити від суєти, спокійно завершити роботу і справи поточного року, підготуватися до зустрічі новорічних свят. Зовнішній сприятливий фон, сприяє підвищенню контактності, рухливості.

Гороскоп для Стрільців

У першій половині грудня можливі помилки і втрати. Навколо вас складається знервована, емоційно нездорова обстановка, що перешкоджає конструктивному спілкуванню та вирішенню важливих ділових проблем.

По можливості – відпочиньте, так ви зможете уникнути багатьох неприємностей. Виникне гостра потреба розібратися зі своїми життєвими цілями, попрямувати до горизонтів нового досвіду.

У другій половині грудня, віра в краще і оптимізм, допоможуть благополучно завершити поточний рік. Виникають прекрасні доступні для огляду перспективи.

Гороскоп для Козерогів

Зовнішні стримуючі обставини, незрозумілі перешкоди, заважають довести справи до успішного завершення. Емоційна нестійкість та імпульсивність, дратівливість і необхідність вирішувати одночасно з діловими і домашні проблеми, призводить до помилок і в тій, і в іншій сфері.

Грошові труднощі і професійні негаразди, негативно позначаться на взаєминах з членами сім’ї і коханою людиною. Тому, уникайте подібних тим, розмов про роботу і довгострокового планування.

Ділові угоди, особливо що стосуються нерухомості і сфери послуг, краще відкласти на другу половину грудня.

Гороскоп для Водоліїв

Варто бути обережними у всьому, оскільки доведеться робити важливий життєвий вибір. У першій половині грудня особливо важливо посилити самоконтроль, щоб уникнути неприємностей і поліпшити грошову ситуацію.

У другій половині грудня, емоційний підйом, стійкість до переживань, стан бадьорості духу і фізичної витривалості, допоможуть вирішити безліч питань. До кінця грудня складається здорова робоча обстановка, вирішуються питання з нерухомістю, ремонтом, внутрішніми проблемами фірми.

Емоційні сплески і деякий стан напруженості, можна ефективно трансформувати в інтенсивних особистих взаєминах або фізичній роботі.

Гороскоп для Риб

На вас чекає багато спокус і випробувань. Можуть бути різні проблеми зі здоров’ям. Підвищена емоційність і агресивність, поряд із зовнішньою пригніченістю, можуть зіграти погану роль у відносинах з ближніми.

Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних відносин, а також взаємин з дітьми. В особистій сфері взаємовідносин можливі розчарування, любовні справи будуть розглядатися необ’єктивно, з’являються фальшиві ілюзії.

Відносини, які недавно встановилися, можуть раптово закінчитися. У другій половині грудня ви зможете позитивно вирішити давно назрілі проблеми.

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