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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Вихідні у 2021 році: коли відпочиватимуть українці

Вихідні у 2021 році, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, налічуватимуть 14 додаткових днів.

У документі вказані дати, коли українці відпочиватимуть, а також перенесення робочих днів у 2021 році.

Вихідні у 2021 році: 

  • 1 січня – Новий рік (п’ятниця);
  • 7 січня – Різдво Христове, православне (четвер);
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день (понеділок);
  • 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (субота);
  • 2 травня – Пасха (Великдень) (неділя);
  • 9 травня – День Перемоги (неділя);
  • 20 червня – Трійця (неділя);
  • 28 червня – День Конституції України (понеділок);
  • 24 серпня – День незалежності України (вівторок);
  • 14 жовтня – День захисника України (четвер);
  • 25 грудня – Різдво Христове, католицьке (субота).

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Також, згідно з розпорядженням Кабміну про перенесення робочих днів у 2021 році, вихідними також будуть:

  • п’ятниця 8 січня, яка переновитиметься як робочий день на суботу 16 січня;
  • понеділок 23 серпня, робочий день буде в суботу 28 серпня;
  • п’ятниця 15 жовтня переноситиметься на суботу 23 жовтня.

В уряді зазначили, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля. Окрім того, створить сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України.

Вихідні на Новий рік та Різдво

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Так українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний за рішенням Кабміну буде 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.

Джерело: Урядовий портал

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