Анрі Сальвадор: хто це і чому Гугл присвятив йому дудл

28 листопада Google випустив новий дудл і присвятив його Анрі Сальвадору. Він був французьким карибським коміком, співаком і артистом кабаре.

Анрі Сальвадор народився в 1917 році в Гвіані, в його роді – іспанські та індійські корені.

Коли Сальвадору було сім років, його сім’я переїхала в Париж. Перші сценічні успіхи припали на передвоєнний період. Після Другої світової Сальвадор був уже всесвітньо відомим музикантом.

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Крім музичної діяльності, Сальвадор прославився у Франції як ведучий іскрометних телешоу. Його передачі на телебаченні почали виходити в 1961 році.

Він визнаний найкращим французьким артистом 2000 року, а його концертна діяльність не припинялася практично до самої смерті. Престижну нагороду Сальвадор отримав саме 28 листопада.

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини святкують щороку 20 листопада. Цьогоріч Google створив святковий дудл та присвятив його цьому святу.

Метою проведення цього дня є захист прав дітей та розвитку середовища, дружнього щодо них у всьому світі.