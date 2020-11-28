Погода в Україні у суботу, 28 листопада, очікується дощовою майже на всій території країни.

Так, у західних областях передбачається дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень опуститься до 0 градусів, а вночі – до -2.

На Півночі країни буде трохи тепліше – до +5 градусів вдень, а вночі до +2.

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На Сході синоптики прогнозують сонячну погоду та до 11 градусів вдень та до +5 вночі.

У південних областях країни також буде сонячно й без опадів, температура дійде до +12 вдень.

Погода на вихідних

Погода на вихідні в Україні передбачається місцями зі снігом та дощем.

У неділю, 29 листопада, на усій території України буде хмарно, подекуди передбачається сніг.