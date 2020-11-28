PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Місцями сніг та дощ: погода в Україні 28 листопада (КАРТА)

Погода в Україні у суботу, 28 листопада, очікується дощовою майже на всій території країни.

Так, у західних областях передбачається дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень опуститься до 0 градусів, а вночі – до -2.

На Півночі країни буде трохи тепліше – до +5 градусів вдень, а вночі до +2.

Читайте: Від 3° морозу і хуртовини: якою буде погода в грудні 2020

На Сході синоптики прогнозують сонячну погоду та до 11 градусів вдень та до +5 вночі.

У південних областях країни також буде сонячно й без опадів, температура дійде до +12 вдень.

Погода на вихідних

Погода на вихідні в Україні передбачається місцями зі снігом та дощем.

У неділю, 29 листопада, на усій території України буде хмарно, подекуди передбачається сніг.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору