28 листопада Україна не відзначає Міжнародні та національні свята. Однак у світі 28 листопада вважається Днем пофігізму та Днем високої моди.
У православних християн цього дня розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів.
Іменини відзначають: Микола, Петро, Григорій і Микита. А ще Церква цього дня вшановує мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва.
Народні прикмети на 28 листопада
- На Гур’їв день вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.
- Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним.
- Потужний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до 19 грудня.
- Коні 28 листопада іржуть голосно – хороший знак.
Що не можна робити 28 листопада:
- не можна їсти м’ясо, молоко та яйця;
- не можна влаштовувати гучних гулянок і святкувань;
- не можна лихословити та погано думати про інших;
- не можна відмовляти нужденним;
- не можна надто гучно слухати музику.
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