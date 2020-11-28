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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Початок Різдвяного посту і День пофігізму: яке свято 28 листопада

28 листопада Україна не відзначає Міжнародні та національні свята. Однак у світі 28 листопада вважається Днем пофігізму та Днем високої моди.

У православних християн цього дня розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів.

Іменини відзначають: Микола, Петро, Григорій і Микита. А ще Церква цього дня вшановує мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва.

Народні прикмети на 28 листопада

  • На Гур’їв день вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.
  • Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним.
  • Потужний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до 19 грудня.
  • Коні 28 листопада іржуть голосно – хороший знак.

Що не можна робити 28 листопада:

  • не можна їсти м’ясо, молоко та яйця;
  • не можна влаштовувати гучних гулянок і святкувань;
  • не можна лихословити та погано думати про інших;
  • не можна відмовляти нужденним;
  • не можна надто гучно слухати музику.

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

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