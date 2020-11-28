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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Привітання з днем ангела Матвія в картинках

День ангела Матвія святкують кілька разів на рік, зокрема 29 листопада.

Ім’я Матвій у перекладі з давньоєврейської означає дарунок Яхве, ще одне значення імені – подарований Богом. Чоловік з таким іменем часто відрізняється стриманістю, спокійністю та дружелюбністю водночас.

Матвій може часто закохуватися і мати особливу прихильність серед жінок. Серед негатиних рис характеру – повільність та лінь.

Привітання з іменинами потішать ваших рідних та близьких, тому ми підготували для вас оригінальні привітання в картинках.

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Найкращі привітання з Днем ангела Матвія у картинках

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Календар церковних свят на грудень 2020

Останній місяць зими має чимало важливих церковних свят. 19 грудня, наприклад, святкують Миколая Чудотворця, а 25 грудня Різдво.

Дивіться детальний календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.

Фото: Dreamstime

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