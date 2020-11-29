29 листопада – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

29 листопада в Україні усі православні віряни згадують апостола Матвія, одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Апостол Матвій – автор першої книги Нового завіту – Євангелія від Матвія. Книгу, написану арамейською мовою, також називають Євангелієм Церкви.

29 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні, 29 листопада, за підтримки ООН відзначається Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Іменини 29 листопада

День ангела 29 листопада святкують Матвій, Василь, Іван, Семен, Федір, Віктор, Микола, Михайло, Сергій.

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Традиції і прикмети на 29 листопада

29 листопада на Матвія погода завжди була теплою та нагадувала весняну відлигу.

Дощ на Матвія – зима буде теплою та не морозною.

Якщо 29 листопада погода прохолодна – зима буде сніжною.

Часто на Матвія 29 листопада був сильний вітер.

Що не можна робити сьогодні, 29 листопада

На Матвія не можна було сідати на стіл.

Якщо свистіти у будинку – можуть завестися таргани.

Говорити з людиною через поріг – до сварки.

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Вчора, 28 листопада, розпочався Різдвяний піст.