29 листопада – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

29 листопада в Україні усі православні віряни згадують апостола Матвія, одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа.
Апостол Матвій – автор першої книги Нового завіту – Євангелія від Матвія. Книгу, написану арамейською мовою, також називають Євангелієм Церкви.
29 листопада – яке сьогодні свято
Сьогодні, 29 листопада, за підтримки ООН відзначається Міжнародний день солідарності з палестинським народом.
Іменини 29 листопада
День ангела 29 листопада святкують Матвій, Василь, Іван, Семен, Федір, Віктор, Микола, Михайло, Сергій.
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Традиції і прикмети на 29 листопада
29 листопада на Матвія погода завжди була теплою та нагадувала весняну відлигу.
- Дощ на Матвія – зима буде теплою та не морозною.
- Якщо 29 листопада погода прохолодна – зима буде сніжною.
- Часто на Матвія 29 листопада був сильний вітер.
Що не можна робити сьогодні, 29 листопада
- На Матвія не можна було сідати на стіл.
- Якщо свистіти у будинку – можуть завестися таргани.
- Говорити з людиною через поріг – до сварки.
Церковні свята у листопаді 2020
У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.
Вчора, 28 листопада, розпочався Різдвяний піст.