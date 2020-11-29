Гороскоп на тиждень, з 30 листопада до 6 грудня 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 30 листопада до 6 грудня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Тиждень починається з повного місяця – напівтіньового місячного затемнення у знаку Близнюки 30 листопада об 11.43 за київським часом, яке відкриває коридор затемнень. Місячне затемнення спотворить особисті взаємини, знизить інстинкт самозбереження. У цей час з’являється необхідність оновитися та залишити все старе в минулому.

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Щоб мінімізувати негативний вплив місячного затемнення 30 листопада, необхідно вчитися, зменшити емоційність, продумувати чітко кожен крок, вибудовуючи лише реальні плани.

Гороскоп для Овнів

Ви опиняєтеся у центрі уваги, дуже багато залежить від прийнятих вами рішень. Гостра потреба особистої участі в усіх справах, прагнення вирватися з нав’язаного кола обставин, що може призвести до перевищення повноважень. Намагайтеся не розкидатися можливостями і зосередитися на чомусь одному. Нав’язливість може призвести до негативних наслідків. Надмірна ініціативність провокуватиме конфлікти і викликатиме небажані наслідки.

Гороскоп для Тельців

У цей період ви менше звертаєте уваги на почуття, але прагнення вирішити свої любовні проблеми може призвести до зворотного результату. Творче невдоволення, нездійсненні бажання, обставини, які вас стримують, викликають прагнення отримувати якомога більше радощів і задоволення, навіть за рахунок інших. Емоційні сплески та стан напруженості, можуть призвести до погіршення самопочуття, але загалом стан здоров’я буде задовільним. Намагайтеся не приймати важливих рішень щодо особистого життя.

Гороскоп для Близнюків

З’являється емоційна втома. Усі таємні проблеми стають явними. Цей період характеризується підвищеною чутливістю та емоційністю. Стосунки з близькими потребуватимуть від вас спокою та впевненості. Слушна нагода зайнятися проблемами виховання дітей, їх розвитком. У професійній сфері виникають труднощі, але краще не звертати уваги на розбіжності у цей період. Не варто приймати серйозних рішень.

Гороскоп для Раків

Нестійкий емоційний статус може призвести до головного болю, пригніченості, занепокоєння. Якщо щось не долікували, то, зазвичай, відбувається загострення. Через нервозність вам краще утриматися від прийняття серйозних рішень, важливих контактів. Можливий негативний вплив домашніх проблем на ваші справи, сварки з рідними та близькими жінками. Намагайтеся усунути все, що вас непокоїть, за можливості піти у відпустку на тиждень.

Гороскоп для Левів

Ймовірні емоційні сплески, занепокоєння та невпевненість у своїх почуттях та у почуттях партнера. Проявляються сімейні проблеми, які потребують більше уваги до себе. З’являється схильність вірити обіцянкам, зростає ймовірність потрапити у незручне становище. Відчуваються труднощі в фінансах і партнерських взаєминах. У школярів знижується успішність. Непомірність в їжі та питті може викликати порушення роботи органів травлення.

Гороскоп для Дів

У цей час не вдається вирішити навіть найпростіші завдання, відчувається втома. Цей період відзначений високою емоційною напруженістю. Ви стаєте чутливішими, вразливішими, схильними ображатися, але у цей самий час можете пред’являти до оточення зависокі вимоги. Складний період для людей з хронічними хворобами. Необережність, втрата пильності може стати причиною травми або нещасного випадку.

Гороскоп для Терезів

Представники протилежної статі активніше йдуть на контакт одне з одним. Вам захочеться багато говорити про себе, нав’язувати свою компанію іншим. Ускладнюються стосунки з дітьми. Бажання встановлювати зв’язки, вирішувати свої особисті проблеми може призвести до зворотного результату. У цей період творчі сили витрачатимуться нераціонально, а мислення буде хаотичним. Оточенню видно, на що ви здатні, які розумові здібності маєте.

Гороскоп для Скорпіонів

У стосунках з іншими людьми з’являється багато невизначеностей, таємниць, емоційно напружених ситуацій. Неправильна оцінка ситуації призводить до ухвалення помилкових рішень. Усі справи, розпочаті впродовж цього тижня, не дадуть свого позитивного результату, хоч би якою була підготовка. Те, що відбувається з вами і навколо вас у цей період, згодом необхідно переоцінити й переосмислити. Не варто з’ясовувати стосунки протягом тижня, уникайте покарання дітей, бо це може призвести до психологічної відчуженості.

Гороскоп для Стрільців

Відчувається втома від метушні, шопінгу та розмов. Присутня пригніченість, а підсвідомість піднімає на поверхню те, що накопичилося всередині. Можливе розчарування у своїх ідеалах. У цей час ви перебуваєте в пошуку чогось значущого. Можлива спокуса владою, благополуччям, але водночас важливо зберегти свою честь і гідність. Ростуть амбіції та соціальний статус. Дуже складно стримати себе і не скористатися моментом у своїх особистих цілях. Існує ризик втратити свій вплив, авторитет, становище в суспільстві.

Гороскоп для Козерогів

Тиждень підбиття підсумків, аналізу виконаної роботи та стосунків із зарубіжними партнерами. Намагайтеся не піддаватися емоціям та нереалістичним проектам, бо можливі фінансові прорахунки. З’являється схильність до таємних операцій та отримання прихованих доходів. Знадобиться гранична уважність до своїх проявів, бо контроль розуму над емоціями та почуттями буде мінімальним. Не варто починати нові справи. Слушна нагода, щоб позбутися усього, що заважає рухатися вперед.

Гороскоп для Водоліїв

Відбуваються зміни у почуттях та взаєминах, вам хочеться все закінчити, звільнитися від старого. Настав час вводити нове. Багато що вдасться, але треба змінювати методи. Це тиждень незапланованих змін в способі життя та звичних уявленнях. Водночас доводиться відмовлятися вас речей чи оточення, яке вас гальмує. Через емоційну нестабільность можлива втрата пильності. Будьте обережними під час роботи з різними інструментами і механізмами, гострими предметами.

Гороскоп для Риб

Буде складно сконцентруватися та приймати правильні рішення, тому варто відкласти важливі зустрічі та розмови. Можете опинитися в ситуації, коли не знаєте, що вам робити далі. І в голові, і у вчинках, і в подіях, відсутні логіка та сенс. Краще обмежити себе в розвагах. Водночас зростає чутливість, вас ваблять таємниці, ви здатні психологічно проникнути у будь-яку ситуацію. До кінця тижня з’являється внутрішнє розуміння тих проблем, які раніше не вирішувалися.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.