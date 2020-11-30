Новорічний період – один з найказковіших та найяскравіших у всьому році. Перед Новим роком скрізь панує атмосфера свята, люди прикрашають свої будинки – як зовні, так і всередині.

У містах з’являється багато цікавих новорічних локацій, на вулицях мерехтять вогники гірлянд, а вітрини магазинів тішать перехожих тематичним оформленням.

У такий період можна зробити вдалі фотографії, які потім нагадуватимуть про теплу атмосферу весь рік. Факти ICTV підготували добірку новорічних локацій у Києві, де можна зробити гарне фото для Insragram.

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Топ-6 новорічних фотозон у Києві

Локація за мотивами Гаррі Поттера

Osocor Winter Residence – це зимове містечко у стилістиці культової серії фільмів про Гаррі Поттера. Організатори перетворили літній басейн на льодову арену, також тут встановили каруселі, гірки та магічні фуд-корти.

Адреса: вул. Виноградна, 2.











Де зробити новорічні фото у Києві – топ-6 інста-локацій / 3 фотографии

Софіївська площа

На Софіївській площі у центрі столиці щороку встановлюють головну новорічну ялинку. Окрім ялинки, організатори готують багато оригінальних локацій. Цьогоріч тематика свята – Казковий ліс.

Навколо ялинки розмістять казкових персонажів (ельфів, гномів і лісових тварин) та їхні будиночки з ретро-лампами. Площа буде вкритою гірляндами завдовжки 10 км.

Milk bar

Кафе Milk bar завжди готує цікаві локації до різних свят. Оригінальні фотозони тут з’являються до Нового року, Геловіну, Дня закоханих та інших свят.

Минулого року, наприклад, біля кав’ярні розміщувалась така зона. Охочі зробити фото для Instagram навіть ставали в чергу.

Адреса: вул. Шота Руставелі, 16.











Де зробити новорічні фото у Києві – топ-6 інста-локацій / 3 фотографии

Зимова країна на ВДНГ

На території Національного комплексу Експоцентр України діє парк-фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Це велична кількість локацій, ковзанка й розваги для дітей та дорослих.

Тут є все для вдалого фото – ялинки, ковзанка, фотозони, фуд-корти з зігрівальними напоями та тематичною їжею.

Цьогоріч новорічна програма стартує 5 грудня, а закінчується 14 березня.

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1.



















Де зробити новорічні фото у Києві – топ-6 інста-локацій / 5 фотографий

Контрактова площа

На Контрактовій площі щороку розміщують новорічні локації на різноманітні тематики. Цього року ялинку на Контрактовій та фотозони прикрасять елементами петриківського розпису.

Минулого року це мало такий вигляд:











Де зробити новорічні фото у Києві – топ-6 інста-локацій / 3 фотографии

Ковзанка Roshen

Якщо хочете миле фото на ковзанах, вам варто відвідати ковзанку Roshen. Тут можна не тільки покататися на льоду під різдвяну музику, а й поповнити свою галерею крутими знімками. Посеред ковзанки ставлять новорічну ялинку, простір навколо прикрашають гірляндами та іграшками – сяють навіть стіни будівель.

Одягніть шарф, шапку та рукавички, і багато вподобань у соцмережах вам гарантовані.

Адреса: Деміївська площа (просп. Науки,1).

Подарунки на Новий рік 2021

Новий рік – це завжди сімейне та дружнє свято, на яке заведено тішити близьких і дарувати подарунки. Часто вибір презенту стає проблемою, адже хочеться придбати щось потрібне та особливе водночас.

Факти ICTV підготували ідеї оригінальних подарунків на Новий рік 2021, щоб ви могли подарувати рідним атмосферу свята.

Фото: Osocor Residence, Folk Ukraine, ВДНГ, Milk bar,Pexels