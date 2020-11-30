Місячний календар на грудень 2020 передбачає багато днів як з позитивною енергетикою, так і з негативною. Перший місяць зими відкриє можливості для просування у кар’єрній та фінансовій сферах, а також і в особистому житті.

Календар за місячними днями грудня допоможе правильно побудувати плани та визначити вдалі дні для їх реалізації.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар на грудень 2020, який вкаже на сприятливі, нейтральні та негативні дні.

Місячний астропрогноз на 1 грудня

Ідеальний день для відпочинку, релаксації, нової стрижки або початку дієти. Сни у ніч на 1 грудня можуть містити цінну інформацію. Також не варто з’ясовувати стосунки – це може негативно вплинути на стан здоров’я.

Місячний астропрогноз на 2 грудня

Місяць перебуватиме у фазі знаку Рак. Настрій у цей день може бути досить мінливим, люди стануть більш вразливими.

Тому краще уникати негативної енергетики та неприємного оточення, а хірургічні операції відкласти на потім. Проведіть час з сім’єю чи друзями, займіться прибиранням чи ремонтом у будинку.

Місячний астропрогноз на 3 грудня

Астрологи називають цей день дзеркальним – 3 грудня світ відображатиме ваше ставлення до себе. На вашу адресу може лунати критика чи оцінювальні судження. Варто зберігати здоровий глузд, залишатися самокритичним та не піддаватися впливу оточення.

Місячний астропрогноз на 4 грудня

Символ цього дня – павук. Він має негативну, навіть диявольську енергетику. Намагайтеся провести його наодинці, не планувати важливих справ чи рішень. Інакше ви ризикуєте потрапити у неприємну ситуацію.

Місячний астропрогноз на 5 грудня

5 грудня люди можуть почувати самотність та тугу – це нормальне явище у такий день. Краще утриматися від великих фінансових витрат та сумнівних інвестицій. Сексуальний контакт принесе позитивні емоції, потужний приплив енергії та зміцнить стосунки з партнером.

Місячний астропрогноз на 6 грудня

Більшість людей будуть доволі активними у цей день. Не проводьте його на самоті, зберіть компанію друзів чи колег – атмосфера сприятиме зближенню. Також не варто сваритися та з’ясовувати стосунки.

Місячний астропрогноз на 7 грудня

Цей день має бути спокійним та розваженим – не витрачайте великі суми та не ухвалюйте кардинальних рішень. Присвятіть час саморозвитку та освіті.

Місячний астропрогноз на 8 грудня

8 грудня має негативну енергетику. Можуть виникати сварки, конфлікти, неочікувані неприємності чи різкі зміни планів. Уникайте великого скупчення людей, а особливо проведення свят.

Місячний астропрогноз на 9 грудня

Сприятливий день для зміцнення імунітету та занять спортом. Вдалий час для нових знайомств та підтримки контактів зі старими друзями. Люди будуть менш конфліктними та не зважатимуть на суперечливі ситуації.

Місячний астропрогноз на 10 грудня

Місяць буде скупим на енергію – ви можете відчувати апатію та низьку активність. Не беріть участь у нових проектах, бо ви ризикуєте витратити час та сили марно. Це ідеальний час для відпочинку та турботи про себе.

Місячний астропрогноз на 11 грудня

Світило перебуватиме у Скорпіоні. Сприятливими будуть комунікації з людьми, можна вирішити конфліктні ситуації чи повернутися до справ, які не вдавалися раніше.

Місячний астропрогноз на 12 грудня

Варто взятися за завдання, які ви до цього відкладали. Крім того, астрологи радять прислухатися до себе та уникати суперечок.

Місячний астропрогноз на 13 грудня

Проведіть цей день спокійно та організовано. Не займайтеся важливими справами, не витрачайте великі суми грошей та не заводьте нові знайомства.

Місячний астропрогноз на 14 грудня

Місяць сприятиме реалізації важливих планів. У цей день можна укладати угоди, братися за нові справи, вирушати у поїздки. Не варто займатися сексом та споживати важку їжу – в організмі буде мало енергії.

Місячний астропрогноз на 15 грудня

Ідеальний день для кардинальних змін чи нових починань. Все, що ви заплануєте сьогодні, може здійснитися. Візуалізуйте свої мрії та подумайте над тим, чого хочете понад усе. Також астрологи рекомендують бути щедрими – добро повернеться до вас бумерангом.

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Місячний астропрогноз на 16 грудня

Чудовий період для проявів активності. Однак у цей день люди будуть більш агресивними, тому уникайте переговорів та важливих зустрічей. Також варто обережніше поводитися з грішми та нічого не позичати.

Місячний астропрогноз на 17 грудня

Сьогодні варто бути насторожі – ви можете стати жертвою чужої агресії або потрапити у халепу. Пориньте в роботу або займіться хатніми справами. Спроби помиритися з кимось або піти на побачення будуть успішними.

Місячний астропрогноз на 18 грудня

Нейтральний день. Астрологи радять провести його пасивно, віддати борги, але не проводити інших фінансових операцій. Також варто зосередитися на корисній їжі.

Місячний астропрогноз на 19 грудня

Сприятливий час для шопінгу – покупки приноситимуть радість та позитив. Будьте сміливими у своїх висловлюваннях і прояві емоцій – оточення вас зрозуміє. Крім того, це відмінний день для роботи на городі чи у саду.

Місячний астропрогноз на 20 грудня

Сьогодні ваша активність матиме успіх. Це чудова нагода взятися за складні завдання, навчитися чомусь новому чи провести переговори. Будьте товариськими – спілкування з різними людьми буде вам на користь.

Місячний астропрогноз на 21 грудня

Будьте уважними до кожного промовленого слова – все, що ви скажете, може збутися. Тому забудьте про погане та сконцентруйтеся на світлому майбутньому. Не поспішайте та будьте помірними. Це невдалий час для активних занять спортом, шкідливої їжі чи алкоголю.

Місячний астропрогноз на 22 грудня

Один з негативних днів у грудні. Намагайтеся зайнятися справами, які не потребують високої концентрації та розумової активності. Краще побудьте на самоті, оскільки є ймовірність посваритися з кимось.

Місячний астропрогноз на 23 грудня

Утримайтеся від переїдань, занять спортом та сексуальних втіх. Будьте уважними – вас можуть спіткати неприємності, однак не варто бути пасивними.

Місячний астропрогноз на 24 грудня

Сьогодні треба провести час з родиною, а також згадати тих, хто помер. Уникайте перевтоми та присвятіть час добрим справам. Цей день сприятливий для родинних свят, особливо пов’язаних з коханням. Тому на 24 грудня можна планувати святкування весілля чи річниці.

Місячний астропрогноз на 25 грудня

Сконцентруйтеся на вирішенні поточних завдань, але не починайте нових. Цей день краще провести в оточенні рідних людей або у спортзалі.

Місячний астропрогноз на 26 грудня

Невдалий день для вирішення робочих питань. Проявляйте любов та милосердя під час спілкування. Будьте щедрими на компліменти та вдалі жарти.

Місячний астропрогноз на 27 грудня

У цей період символічними стануть звернення до минулого. Забудьте про образи, виправте старі помилки чи попросіть вибачення у тих, кому зробили боляче. Присвятіть час покращенню здоров’я, ідеально у цей день відвідати оздоровчий заклад чи вирушити у санаторій.

Місячний астропрогноз на 28 грудня

Відмінний період для важливих справ. Можна сміливо братися за нові проекти чи змінити місце роботи. День сприятиме успіху у будь-яких починаннях, а сни можуть стати віщими.

Місячний астропрогноз на 29 грудня

Доволі суперечливий день. Будьте зайнятими сьогодні, аби не піддатися поганим думкам. Не зважайте на сни, вони будуть брехливими. Також варто звернути увагу на стан здоров’я.

Місячний астропрогноз на 30 грудня

Астрологи прогнозують повний місяць. Це доволі переломний період, під час якого краще відмовитися від подорожей, хірургічних операцій та косметичних процедур. Проведіть цей день у сімейній атмосфері.

Місячний астропрогноз на 31 грудня

Останній день зими принесе гармонію та спокій. Сьогодні буде легше відмовитися від шкідливих звичок. Генеральне прибирання у будинку допоможе очиститися зсередини. Запросіть друзів на вечірку чи влаштуйте застілля.

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