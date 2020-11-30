Місячний календар стрижок на грудень матиме чимало вдалих днів для зміни зовнішності. Фази місяця можуть впливати на настрій та самопочуття людини.

Тому варто уважно ставитися до вибору дати для стрижки чи інших процедур з волоссям, від цього залежатиме його краса та здоров’я.

Факти ICTV публікують детальний місячний календар стрижок на грудень 2020, аби ви змогли спланувати свій візит до майстра.

Місячний астропрогноз на 1 грудня

Сьогодні волосся буде ослабленим, тому краще остерігайтеся будь-яких процедур. Відрізане волосся може сприяти припливу негативної енергії.

Місячний астропрогноз на 2 грудня

Сприятливий день для стрижки. Зміна зачіски сьогодні підсилить бойовий дух та покращить настрій. Крім того, можна пофарбувати волосся, але краще не синтетичними засобами.

Місячний астропрогноз на 3 грудня

Цього дня краще не відвідувати салони краси. Займіться доглядом вдома – зробіть маску для волосся та легкий масаж голови.

Місячний астропрогноз на 4 грудня

Небажано підрізати та фарбувати волосся. Зміна іміджу може негативно вплинути на стан здоров’я та внутрішні відчуття.

Місячний астропрогноз на 5 грудня

Візит до майстра сьогодні вас розчарує. Результат може виявитися невдалим, тому варто відмовитися від будь-яких косметичних процедур.

Місячний астропрогноз на 6 грудня

6 грудня підходить для стрижки та фарбування. Нова зачіска сприятиме покращенню матеріального стану та приваблюватиме удачу.

Місячний астропрогноз на 7 грудня

Сьогодні волосся буде більш чутливим. Астрологи не радять стригтися чи фарбуватися – воно може стати ламким та мати нездоровий вигляд.

Місячний астропрогноз на 8 грудня

Чудовий день для змін, навіть для кардинальних. Сміливо можна наважитися на зачіску, про яку ви довго мріяли, але сумнівались.

Місячний астропрогноз на 9 грудня

Нейтральний день, проте люди можуть відчувати сум та меланхолію. Стрижка у такому разі тільки погіршить ситуацію. Тому, якщо це можливо, заплануйте її на більш сприятливий час.

Місячний астропрогноз на 10 грудня

Несприятливий період для змін. Відрізати волосся сьогодні означає привабити невдачу та втратити сили. Краще перенесіть візит до салону.

Місячний астропрогноз на 11 грудня

Нова зачіска 11 грудня стане вашим талісманом і сприятиме успіху у кар’єрній сфері. Однак волосся краще не фарбувати.

Місячний астропрогноз на 12 грудня

Відмінний день для зміни кольору, але не для стрижки. Відрізане волосся може спровокувати дрібні невдачі та неприємності.

Місячний астропрогноз на 13 грудня

Вдалий період для візиту в перукарню. Якщо ви зробите стрижку сьогодні, волосся буде швидше відростати і стане менш посіченим. Фарбування у натуральні відтінки може сприяти покращенню матеріального стану.

Місячний астропрогноз на 14 грудня

14 грудня варто бути обережним зі зміною зачіски. Вона може спровокувати проблеми в особистому житті. Крім того, варто відмовитися від манікюру та педикюру.

Місячний астропрогноз на 15 грудня

Пострижіть волосся сьогодні, і воно матиме гарний вигляд. Сприятливим буде і фарбування – після нього удача крокуватиме поряд з вами.

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Місячний астропрогноз на 16 грудня

Нейтральний день. Зміна іміджу сьогодні не спровокує негативних наслідків. Можете сміливо вирушати до салону краси.

Місячний астропрогноз на 17 грудня

Пострижіть волосся, і воно буде швидше відростати. Також це вдалий період для експериментів. Погортайте модні журнали та соцмережі, щоб обрати щось дійсно особливе.

Місячний астропрогноз на 18 грудня

Не найкращий день для процедур. Будь-які втручання у зовнішній вигляд можуть спричинити погіршення настрою, спад сил та навіть депресію.

Місячний астропрогноз на 19 грудня

Сьогодні підстригати волосся не тільки можна, а навіть треба. Зміни зовнішності принесуть заряд позитивної енергії на довгий час, а також впливатимуть на фінансове становище.

Місячний астропрогноз на 20 грудня

Відмовтеся від вкорочення волосся. Сьогодні організм буде доволі чутливим, і такі зміни можуть відобразитися на імунітеті.

Місячний астропрогноз на 21 грудня

Зміна зачіски може викликати лупу і привабити негативну енергію. 21 грудня також висока ймовірність конфліктів. Тому відкладіть візит до майстра, якщо не хочете зіпсувати стосунки з близькими.

Місячний астропрогноз на 22 грудня

Невдалий день як для стрижки, так і для фарбування. Щоб не зіпсувати настрій, оминайте салони краси.

Місячний астропрогноз на 23 грудня

Сьогодні ідеальний день, аби втілити в реальність зачіску мрії. Можна наважитися на коротку стрижку або незвичний колір.

Місячний астропрогноз на 24 грудня

Не варто стригти волосся сьогодні – воно може стати більш ламким та посіченим. Якщо хочете пофарбувати його, то краще обирайте натуральні відтінки.

Місячний астропрогноз на 25 грудня

Астрологи прогнозують у цей день енергетичну бурю. Це переконлива причина, щоб не змінювати зачіску сьогодні.

Місячний астропрогноз на 26 грудня

Чудовий період, аби відвідати перукарню. Стрижка чи фарбування волосся принесуть приплив сил та спричинять зміни на краще. Йдеться як про просування у кар’єрній сфері, так і у фінансовій. Процедури для волосся сприятимуть його зміцненню та покращенню структури.

Місячний астропрогноз на 27 грудня

Не змінюйте колір волосся сьогодні, а стрижку відкладіть на потім. Кардинальні зміни можуть вплинути на стан здоров’я та ослабити вас.

Місячний астропрогноз на 28 грудня

Пострижіть волосся, щоб привабити удачу до себе. Новий колір волосся буде вам до лиця та підкреслюватиме вашу сексуальність.

Місячний астропрогноз на 29 грудня

Перенесіть стрижку на більш сприятливий період. День буде пронизаний змішаною енергетикою – неможливо вгадати, які наслідки матиме зміна іміджу.

Місячний астропрогноз на 30 грудня

За прогнозами, 30 грудня буде повний місяць. Це переломний період для людей, тому від стрижки чи фарбування краще відмовитися. Щоб виглядати ефектно сьогодні, зробіть укладку.

Місячний астропрогноз на 31 грудня

Пофарбуйте волосся в золоті чи мідні відтінки – це викличе позитивні зміни у фінансовому становищі. Займіться доглядом за волоссям – помийте його, зробіть маску, але від стрижки краще відмовитися.

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