Міжнародний день сексу: 7 цікавих фактів про секс

Міжнародний день сексу відзначають 30 листопада в усьому світі з 2007 року. Свято не вважається офіційним, хоча було запроваджене з ініціативи ЮНЕСКО.

Вважається, що ідея Міжнародного дня сексу зародилася у спілкуванні користувачів інтернет-форумів. Там же було обрано Амстердам основним місцем проведення свята.

Активісти у цей день роздають листівки з інформацією про безпечний секс. Часто в небо запускають різнокольорові презервативи. Також свої демонстрації в цей день проводять сексуальні меншини.

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7 цікавих фактів про секс у Міжнародний день сексу

Секс допомагає зміцнити імунну систему. Люди, які хоча б раз на тиждень займаються сексом, мають більш високий рівень імуноглобуліну в організмі.

Секс омолоджує. Чоловіки та жінки, які повідомляли, що займалися сексом в середньому чотири рази на тиждень, виглядали приблизно на 10 років молодше за свій реальний вік.

Секс допомагає зменшити стрес. Численні дослідження показують, що після сексу знижується рівень тривоги та нормалізується сон.

Найпростіші позиції у сексі забезпечують найінтенсивніші оргазми.

Секс – це хороша вправа, яка допомагає циркуляції крові, знижує рівень холестерину і виділяє корисні ендорфіни.

Секс допомагає схуднути. Година сексу допоможе спалити 300 калорій.

Жіночі оргазми можуть тривати учетверо довше, ніж чоловічі.

Які пози в сексі допомагають схуднути

Повноцінні заняття спортом не можна замінити сексуальним контактом. Однак активний секс також сприяє зменшенню ваги. Для цього потрібно обирати рухливі пози.

До прикладу, позицію вершниці, павука чи жабки навпаки. Детальніше про пози в сексі, які сприяють схудненню, читайте на Фактах ICTV.