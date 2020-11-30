Міжнародний день сексу 2020: привітання в листівках

Міжнародний день сексу відзначається 30 листопада. Вперше його внесли до календаря свят і пам’ятних дат у 2007 році за ініціативою ЮНЕСКО.

За деякими даними, ідея святкування такого дня зародилася в форумах, які також запропонували обрати місцем проведення Амстердам. Там 30 листопада зазвичай проходять паради, на яких закликають до безпечного сексу, а також роздають листівки та презервативи.

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Червоніти не потрібно, адже це заняття подобається всім. Краще привітайте своїх половинок зі святом.

Календар свят на грудень

У календарі свят на грудень 2020 налічується 36 різних свят. Серед них українці зможуть відсвяткувати: День обіймів (4 грудня), Всесвітній день футболу (10 грудня), День благодійності (13 грудня), Міжнародний день чаю (15 грудня), Всесвітній день сноуборду (23 грудня), День подарунків (26 грудня).