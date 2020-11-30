Прогноз погоди в Україні на тиждень свідчить, що особливих опадів не передбачається, а у деяких регіонах погода буде сонячною.

У вівторок, 1 грудня, у західних та східних областях синоптики прогнозують сонце і температура повітря до +2 вдень.

На Півночі та центральній частині буде мокрий сніг та до -1 вдень.

У середу, 2 грудня, на всій території країни буде пасмурно, а на лівобережній Україні пройде сніг. Вночі температура повітря на Заході опуститься до -11.

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У четвер, 3 грудня, снігу не передбачається, однак пасмурна погода залишиться. Максимальна температура повітря вдень сягне +6 – на Півдні.

На п’ятницю, 4 грудня, синоптики прогнозують дощі на Заході. Мінусова температура вдень спостерігатиметься на Півночі. Середня температура коливатиметься від 0 до +3 градусів.

Погода на грудень 2020

В Україні погода у грудні 2020 буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).