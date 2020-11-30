NASA планує відправити людей на Місяць у 2024

NASA працює над системою запуску Artemis Space Launch System, яка у 2024 році може дозволити людині повернутись на Місяць.

Очікується, що перший політ апарату відбудеться у 2021 році. Він буде безпілотний. А вже за три роки на супутник Землі вперше за майже 40 років планують відправити людей.

До 2026 року США планують підготувати до запуску частину проекту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції. Спочатку конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник.

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Станція повинна виробляти енергію для підтримання роботи дослідницького пункту. NASA та Міністерство енергетики США вже оголосили конкурс для пошуку виробників, які втілять проект у життя.

США вже відправляли людей на Місяць. З 1969 по 1972 рік там побували 12 астронавтів.

Китай запустив на Місяць ракету

24 листопада Китай запустив на Місяць ракету для збирання зразків ґрунту.

Вона повинна доставити близько 2 кг породи, що допоможе зрозуміти, коли на Місяці припинилася вулканічна активність і зникло магнітне поле.

Крім того, Китай вже досить давно говорить про будівництво власної дослідницької станції на Місяці.