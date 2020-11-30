Міжнародний день секс: топ міфів, в які люди продовжують вірити

У Міжнародний день сексу незайвим буде згадати міфи, в які більшість людей продовжують вірити і позбавляють себе задоволення.

Про те, від яких табу в сексі давно варто відмовитися Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

Наскільки важливий секс у житті людини?

– Секс має у складі не тільки фізіологічні процеси, а й психоемоційні. Тому, якщо ми говоримо про секс для здоров’я, то простіше мастурбувати. Якщо ми говоримо про щось комплексне, то це важливо, але це не життєва необхідність.

Чи призводить велика кількість партнерів до розтягування статевих органів у жінок?

– Якби це було так, то після пологів жінка так і ходила б із 15 см піхвою. Це м’язова група, яка розтягується і скорочується. Звісно, тонус м’язів важливий, але для цього достатньо робити інтимну гімнастику.

Чи можна вважати правильним твердження, що в чоловіків до шлюбу має бути багато партнерок, а у жінки ні?

– Це маячня. Це дуже зручно для чоловіків, адже дівчині потім просто не буде з ким порівняти. Це зручно, коли дівчина невинна і вона бере тільки те, що дають. Коли в дівчини за плечима певний досвід, то вона розуміє, що їй подобається, що ні, і з нею стає складніше. Але не забуваємо про безпеку, контрацепцію, гігієну, тому що суто технічно в жінок більше ризиків, ніж у чоловіка.

Чи дозволений секс під час менструації?

– Гінекологи не забороняють такий секс, однак існують нюанси. У цей період більше уваги варто приділяти статевому акту: презерватив, менше різких рухів, відмова від поз, коли партнерка зверху. Хоча оргазми знижують больові відчуття під час менструації в жінок. Не обов’язково секс, але оргазм отримати бажано.

Секс для здоров’я поза стосунками. Які є негативні наслідки?

– Для початку людині варто насправді визначитися щодо того, що їй потрібен саме секс чи це спроба погодитися на менше. Другий момент, це безпека. Якщо ми говоримо про презервативи, перевірку в лікаря і це підходить обом, то це добре. Однак якщо йдеться про те, що людині хочеться стосунків, тепла, кохання, а вона погоджується на секс для здоров’я, то це найчастіше закінчується розчаруванням. Важливо ще пам’ятати, що якщо вам потрібен просто оргазм, то для цього вам не обов’язково знаходити партнера.

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Порнографію дивляться тільки збоченці?

– Це категорично не так! Порнографію дивляться багато людей. Вона може бути різною як візуально, так і емоційно.

Чи впливає на людину те, які жанри дорослого кіно вона обирає?

– Взагалі так, впливає. Людина так влаштована, що з часом наш організм звикає до дуже сильних стимуляцій, а потім гірше реагує на слабші. Реальний секс несе у собі менше стимулів, ніж порнографія, щонайменше, візуально. Людина звикає бачити ідеальну картинку з нарізкою найсоковитіших кадрів. Водночас вона не докладає жодних зусиль. Якщо людина дивиться занадто жорстке доросле кіно, то на тлі цього звичайний секс їй може здатися прісним.

Дорослі й самодостатні люди не займаються мастурбацією. Чи правильно дотримуватися такого принципу?

– Це природний процес вивчення свого тіла або отримання задоволення. Однак важливі гігієна й безпека – не слід використовувати підручні предмети.

Самозадоволення у підлітків. Як правильно мають реагувати батьки?

– У підлітків повинна бути своя територія, яка має закриватися на ключ. Перш, ніж увійти до кімнати, батькам слід стукати. Якщо так сталося, що застали дитину за цією справою, то просто розверніться і підіть. Якщо потрібно, то обговоріть це потім, якщо ні, то просто не порушуйте цю тему. Можете потім розповісти, як це робити безпечно.

Сором жінок під час сексу через невдоволення своїм тілом виправданий?

– Якщо ваш хлопець здоровий, зрілий та адекватний, то він живе в реальності і знає, що у жінки є волосся, руки, ноги та інше. Якщо він збуджений, то він не придивляється до таких речей. Якщо ж він нервово реагує на три волосинки на нозі або нерівномірний тон шкіри, то це питання, чи буде з такою людиною комфортно жити.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання та повага, звісно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів. Зокрема, це проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм – читайте на Фактах ICTV.