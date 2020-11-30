У календарі на грудень 2020 року багато професійних свят. Серед них найважливіший – День Збройних сил України, який припадає на 6 число.

Є в ньому і державне свято – це Різдво (25 грудня), яке принесе українцям додатковий вихідний.

Загалом в останній місяць року буде дев’ять вихідних.

Список свят на грудень 2020:

1 грудня – День працівників прокуратури

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1 грудня – День невролога

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю

3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів і аніматорів)

4 грудня – День інформатики

4 грудня – День обіймів

5 грудня – День працівників статистики

5 грудня – Всесвітній день грунтів

6 грудня – День Збройних сил України

7 грудня – День місцевого самоврядування

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

10 грудня – Всесвітній день футболу

10 грудня – День прав людини

10 грудня – День Нобеля

11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

11 грудня – Міжнародний день гір

12 грудня – День Сухопутних військ України

13 грудня – День благодійності

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня – День працівників суду

15 грудня – Міжнародний день чаю

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби

18 грудня – День працівників органів РАЦСу

18 грудня – Міжнародний день мігранта

19 грудня – День адвокатури

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей

22 грудня – День енергетика

22 грудня – День працівників дипломатичної служби

23 грудня – Всесвітній день сноуборду

24 грудня – День працівників архівних установ

25 грудня – Різдво Христове

26 грудня – День подарунків

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та ЗСУ.

Церковні свята у грудні 2020

У календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.

Зокрема, 4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – найщасливіший день для найменших українців, бо саме у ніч проти нього Святий Миколай приносить подарунки.

Проте найголовніше свято – Різдво Христове (25 грудня) за григоріанським та новоюліанським календарями. Це приємна дата для всіх, оскільки принесе додатковий вихідний.