Компанія SpaceX готує міжпланетний корабель Starship до першого тестового польоту на 15 кілометрів.

Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск в Twitter.

– Тестову модель міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів після передстартової перевірки, яка запланована на понеділок, – повідомив він.

Запуск і посадку корабля планують здійснити з пускового комплексу SpaceX в Бока-Чика, штат Техас.

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Також Маск зазначив, що з ймовірністю 33% запуск пройде успішно.

Запуск супутників

Ракета Falcon-9 компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту 16 партію з 60 супутників Starlink.

Запуск ракети проходив 24 листопада о 21.13 за місцевим часом (25 листопада о 04.13 за Києвом) з мису Канаверал штату Флорида (США).

Starlink – проект компанії SpaceX, який покликаний забезпечити жителів Землі високошвидкісним інтернетом. Загалом компанія планує запустити близько 12 тис. супутників.