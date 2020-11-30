Погода на 30 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні синоптики прогнозують на понеділок, 30 листопада, сильні опади та морози.

У західних областях очікуються снігопади вночі, проте вдень пройде мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажу 1°…-2°, вночі -1°…-4°.

На Півночі також пройде мокрий сніг, проте у Київській області опади не прогнозуються. Температура вдень 1°…-1°, вночі 0°…-3°.

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У центральних регіонах мокрий сніг і заморозки до -1° вночі, хоча вдень буде 1°…5°.

На Сході опади не очікуються, лише у Харківській області пройдуть дощі. Температура вдень 2°…5°, вночі 2°…4°.

Жителям південних областей варто приготуватися до дощу та мокрого снігу. Стовпчики термометрів вдень покажуть 1°…7°, вночі 0°…5°.

Погода на грудень 2020

В Україні погода у грудні 2020 буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).

Це на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм. Це не виходить за межі середніх багаторічних значень.