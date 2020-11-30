Чому чоловіки уникають серйозних стосунків – пояснення психолога

Багато жінок бодай одного разу стикалися з проблемою нерозуміння того, що відчуває партнер, і чи готовий він до серйозних стосунків.

Бентежна інтрига з часом перетворюється на втому очікування, і часто такі стосунки обриваються, навіть не розпочавшись.

Нейропсихолог когнітивного розвитку Вікторія Любаревич-Торхова поділилася з Фактами ICTV, чому чоловіки бояться брати відповідальність, і як поговорити з партнером, щоб з’ясувати усі почуття та можливість серйозних стосунків у майбутньому.

Ні обіцянок, ні побачень

Існує не так багато причин, чому чоловіки побоюються бути рішучими та відповідальними в особистому житті.

Головна причина банальна, але чесна: це відсутність почуттів.

Чоловікові може бути цікаво проводити з вами час, займатися сексом або обговорювати серіали чи книги. Однак думками він або подумки з іншою, або бачить вас виключно як друга.

Якщо ж почуття є, але ви вже декілька місяців (або й років) просто ходите на каву чи в кіно, і стосунки неначе повисли у повітрі, вибір звужується.

Гроші

Серйозні стосунки – це не лише про кохання та романтику. Коли жінка мріє про родину та дітей, чоловік думає про їхній достаток.

Вікторія Любаревич-Торхова переконана, що багато чоловіків не можуть зважитися на те, щоб почати будувати родину, саме через фінансову нестабільність.

– Вони справді переймаються, чого можуть добитися та що принести в родину. Навіть якщо є фінансовий успіх, чоловік може бути не до кінця впевненим у його довготривалості.

Проблеми дитинства

Якщо хлопчик росте у родині, де батьки (переважно – мами) для створення домашнього затишку використовують жорсткий контроль, дорослим він прагне якнайдовше залишатися незалежним.

– Якщо родина ставила його у межі “ти повинен”, зараз чоловік може не хотіти залишатися комусь винним, і жити так, як йому заманеться. Таке відчуття свободи він не хоче втрачати.

Тому такі чоловіки шукають душевну дівчину, адже всім хочеться тепла, ласки та розуміння.

І водночас чоловік шукатиме в ній здорову легковажність – це означає не так критично ставитися до свого майбутнього та жити сьогоднішнім днем.

Чесна розмова

У прагненні до серйозних стосунків жінка інколи не помічає потреб чоловіка.

На думку Вікторії Любаревич-Торхової, важливо сподіватися на позитивні зміни, але не забувати, що існує тонка межа.

– Для того, аби зрозуміти, як чоловік ставиться до вас, наскільки він цінує та дорожить вами, а отже й вашими почуттями і потребами, чи готовий він турбуватися про вас фізично, психологічно, фінансово, необхідні конфлікти.

Для того, аби конфлікти не руйнували, а зміцнювали та будували стосунки, вони мають бути конструктивними та асертивними.

Конструктивні – коли є конкретне завдання, а не конфлікт заради конфлікту.

– Точно не згадувати все минуле, говорячи про нього так, ніби воно обов’язково повториться у майбутньому. Ця риса притаманна жіночій істериці.

Асертивний метод передбачає принцип плюс-мінус-плюс. Ось як виглядатиме така розмова:

Плюс. Я розумію, що зараз ти не хочеш серйозних стосунків.

Мінус. Але мені важливо знати, куди і в якому напрямку ми рухаємось, чого очікувати, наскільки серйозними є твої наміри і на що я можу очікувати.

Плюс. Я впевнена, що ти теж розумієш, наскільки важливо відчувати і знати, що про тебе піклуються і мають серйозні міцні почуття, і що ти вмієш бути турботливим і водночас прагматичним.

Помилкою буде вимагати від партнера обіцяти любов і міцні стосунки на все життя.

Однак важливо правильно натякнути, що вам небайдуже ваше майбутнє, та обговорити (або спланувати) наступні декілька років.

Стосунків не буде

На шляху можуть зустрічатися чоловіки, які не зацікавлені у серйозних стосунках взагалі.

Пікап-майстер – зазвичай активно натякає на інтимну близькість, приправляючи спілкування пікантними компліментами. Класично зникає одразу після того, як отримує бажане.

Тримає дистанцію – загадковий чоловік зі своїми скелетами в шафі, якими може зацікавити допитливих та довірливих жінок. Однак найчастіше у цій шафі для жінки місця не залишається.

Ще дитина – такі чоловіки не здатні на рішучі вчинки, оскільки звикли, що це зроблять за них. Підходять жінкам, які мріють про матріархат і готові до “всиновлення”.

Містер розбите серце – все життя страждає за жінкою, яка розтоптала його почуття. Може бути ніжним та чутливим, але не думайте, що він не здатен на те, щоб розтоптати тепер вже ваші почуття.

Чимало психологів стверджують, що чоловіча рішучість – це риса характеру, яку можна як набути, так і втратити.

А головні компоненти справді міцних стосунків – це щирі почуття, чесні розмови та бажання змінюватися разом.