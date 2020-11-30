30 листопада у світі проходить кіберпонеділок – це аналог Чорної п’ятниці, але для онлайн-магазинів і маркетплейсів.

Також з 1998 року 30 листопада у світі відзначається Міжнародний день захисту інформації.

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Крім того, у цей день відзначають Всесвітній день домашніх тварин. Свято покликане нагадати людям про відповідальність за тварин, яких ми приручили.

Іменини у Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, Андрія.

Народні прикмети на 30 листопада:

Яка погода у цей день, то такою вона буде всю зиму.

Сни у цей день віщі.

Якщо 30 листопада буде морозно, то це до холодної зими.

Що не можна робити 30 листопада:

Не сваріться з рідними.

Не витрачайте зайвих грошей.

У цей день не можна лінуватися.

Не зловживайте алкоголем.

Календар церковних свят

Грудень вважається одним з найбагатших періодів на різні святкові дні. Свята розпочинаються з 1 грудня на коли вшановують Романа.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у нашому матеріалі.