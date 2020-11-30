30 листопада у світі проходить кіберпонеділок – це аналог Чорної п’ятниці, але для онлайн-магазинів і маркетплейсів.
Також з 1998 року 30 листопада у світі відзначається Міжнародний день захисту інформації.
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Крім того, у цей день відзначають Всесвітній день домашніх тварин. Свято покликане нагадати людям про відповідальність за тварин, яких ми приручили.
Іменини у Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, Андрія.
Народні прикмети на 30 листопада:
- Яка погода у цей день, то такою вона буде всю зиму.
- Сни у цей день віщі.
- Якщо 30 листопада буде морозно, то це до холодної зими.
Що не можна робити 30 листопада:
- Не сваріться з рідними.
- Не витрачайте зайвих грошей.
- У цей день не можна лінуватися.
- Не зловживайте алкоголем.
Календар церковних свят
Грудень вважається одним з найбагатших періодів на різні святкові дні. Свята розпочинаються з 1 грудня на коли вшановують Романа.
Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у нашому матеріалі.