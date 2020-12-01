Cyberpunk 2077 та Worms: у що пограти в грудні 2020

Зазвичай кінець року не ознаменовується релізами багатьох великих відеоігор. Загалом грудень 2020 року не стане винятком.

Індустрія підбиває підсумки року, що минає, вручають нагороди найкращим проектам.

Однак через пандемію коронавірусу кілька проектів все ж довелося відсунути на цей непопулярний місяць.

Факти ICTV розповідають про топ-3 відеогри, які бажано тримати на радарі в грудні 2020.

Cyberpunk 2077

Після декількох переносів, один з яких оголосили після завершення розроблення відеогри, Cyberpunk 2077 нарешті повинен потрапити в руки гравців у грудні.

Проект виглядає, як найамбітніша відеогра в жанрі RPG за останні 10 років.

Події відбуватимуться в 2077 році в мегаполісі Найт-Сіті, де кібернетичні модифікації тіла цінують найбільше. У цьому місті можливо все – від дрібних косметичних модифікацій до значних підсилень людини.

Під контролем гравця опиниться найманець на ім’я Ві (V), зовнішність і характеристики якого можна повністю налаштувати перед початком гри. Його головною метою буде пошук пристрою, який дозволяє його власнику стати безсмертним.

Геймплей буде повністю дотримуватися традицій старих рольових ігор, де кожен вибір впливатиме на сюжет і світ відеогри. Оскільки за розробку Cyberpunk 2077 відповідає CD Projekt RED, яка відома серією ігор Відьмак, то можна очікувати велику кількість завдань, які можуть призвести до різних наслідків.

В іншому нас чекає shooter від першої особи, який дуже нагадує серію Deus Ex. Але і тут вибір буде лише за вами – вирішити конфлікт мирно або увірватися в лігво чергової банди озброєним до зубів, домогтися своєї мети обманом або непомітно викрасти бажане.

Від можна очікувати величезного і опрацьованого світу, який не залишить байдужими фанатів RPG.

Дата виходу: 10 грудня

Платформи: PlayStation 5 (зворотна сумісність), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S (зворотна сумісність), ПК

Immortals Fenyx Rising

Цього місяця студія Ubisoft приготувала для гравців незвичайну відеогру, яка повинна стати першою в новій серії.

Immortals Fenyx Rising розповість про суперечку Зевса і Прометея про те, чи зможе солдат на ім’я Фенікс врятувати богів від гніву титана Тифона, який нещодавно втік зі своєї в’язниці.

Хоча ситуація серйозна для грецької міфології, відеогра представлена ​​в досить безтурботних фарбах. Зевс часто жартуватиме над головним героєм, а інші персонажі поводяться так, ніби нічого страшного не сталося.

Під час подорожі головному героєві доведеться досліджувати золотий острів, щоб повернути богам їхню силу. Весь острів розділений на сім регіонів, кожен з яких оформлений подібно до одного з грецьких всевишніх.

Геймплейно Immortals Fenyx Rising схожий на суміш останньої Legends of Zelda і недавніх проектів серії Assassin’s Creed. Від першої проект взяв дослідження світу – очевидних шляхів до вашої мети часто вже не буде, тому доведеться думати, як вилізти на скелю, обійти перешкоду тощо.

А ось бій більше нагадуватиме Assassin’s Creed, проте з більшою динамікою. І ось саме через стиль бою новий проект Ubisoft поки не завоював уваги аудиторії. Проте у гри є потенціал стати досить непоганим конкурентом Legends of Zelda.

Дата виходу: 3 грудня

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, ПК

Worms Rumble

Серія відеоігор про кровожерливих черв’ячків живе вже 25 років і не збирається йти на спочинок найближчим часом.

Worms Rumble стане досить цікавою новинкою в серії, адже замість звичних покрокових баталій гравців чекають битви черв’яків в реальному часі.

В іншому ж геймплей не зміниться. Черв’яки, як і раніше, знаходитимуть різну зброю, щоб завдати гарту конкурентам.

В арсеналі залишиться така класична зброя як базука, свята граната і вибухонебезпечна вівця, але будуть і новинки, які повинні привнести ще більше хаосу в кожен матч.

На старті в грі будуть всього два режими – класичний Deathmatch, в якому кожен гравець намагається звести в могилу якомога більше ворожих черв’яків, і режим Королівської битви, де гравці боротимуться до останнього черв’яка на полі.

У Worms Rumble є всі шанси для того, щоб вдихнути нове життя в серію і залучити нових фанатів.

Однак робити ставку на жанр королівської битви, від якої багато гравців втомилися, досить небезпечно.

Дата виходу: 1 грудня

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, ПК

Фото: Cyberpunk 2077, Ubisoft

Відео: Cyberpunk 2077, PlayStation