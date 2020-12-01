День працівників прокуратури щорічно відзначають 1 грудня. Прокурори стежать за тим, щоб держава не порушувала права людини, перевіряють роботу державних служб і чиновників, а також слідкують, щоб громадяни України не йшли проти закону.
Спеціалізована антикорупційна, Військова та Генеральна прокуратури України відзначають своє професійне свято.
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Якщо у вас є друзі чи рідні, які працюють у правоохоронних органах, то обирайте листівку, яку ви надішлете у привітання дорогій людині.
Найкращі привітання з Днем працівників прокуратури в картинках
Календар свят на грудень 2020
У грудні є чимало важливих свят – як професійних, так і церковних. В останній місяць зими, наприклад, святкують також День працівників статистики, День працівників суду, а також Різдво Христове.
Детальний календар свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.