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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

День працівників прокуратури – привітання в картинках

День працівників прокуратури щорічно відзначають 1 грудня. Прокурори стежать за тим, щоб держава не порушувала права людини, перевіряють роботу державних служб і чиновників, а також слідкують, щоб громадяни України не йшли проти закону.

Спеціалізована антикорупційна, Військова та Генеральна прокуратури України відзначають своє професійне свято.

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Якщо у вас є друзі чи рідні, які працюють у правоохоронних органах, то обирайте листівку, яку ви надішлете у привітання дорогій людині.

Найкращі привітання з Днем працівників прокуратури в картинках

з Днем працівників прокуратури

картинки з Днем працівників прокуратури

листівки з Днем працівників прокуратури

привітання з Днем працівників прокуратури

привітання в картинках З Днем працівників прокуратури

 

Календар свят на грудень 2020

У грудні є чимало важливих свят – як професійних, так і церковних. В останній місяць зими, наприклад, святкують також День працівників статистики, День працівників суду, а також Різдво Христове.

Детальний календар свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

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