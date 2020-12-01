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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Світові свята у грудні: Google створив новий дудл

Google 1 грудня створив новий дудл під назвою December global holidays – світові свята у грудні.

Дуд присвячений зокрема Різдву, яке святкують 25 грудня, Хануці (10-18 грудня), Кваанзе (26 грудня-1 січня), Дню подарунків (26 грудня).

Світові свята у грудні (December global holidays) – дудл Google

Різдво

25 грудня християни східного обряду святкують Різдво – народження Ісуса Христа.

Ханука

Ханука – єврейське свято вшанування пам’яті про освячення Другого храму в Єрусалимі, яке відзначають з 10 до 18 грудня.

Кванза

Кванза – афроамериканський фестиваль передноворічних святкувань з 26 грудня до 1 січня.

Календар церковних свят

Грудень вважається одним з найбагатших періодів на різні святкові дні. Свята розпочинаються з 1 грудня на коли вшановують Романа.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у нашому матеріалі.

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