Вперше за 44 роки збере ґрунт: китайський апарат успішно сів на Місяць

Китайський апарат Чан’є-5 здійснив успішну посадку на поверхню Місяця.
Посадка відбулася в районі піку Рюмкер в Океані Бур в західній частині видимої сторони Місяця, повідомили китайські державні ЗМІ.
Посадка була драматичною: пряма трансляція з камер відеоспостереження обірвалася всього за кілька хвилин до того, як посадковий модуль мав здійснити спуск на поверхню.
Однак незабаром пряма трансляція відновилася і показала кадри, на яких апарат Чан’є-5 успішно спускається на Місяць.
Читайте: SpaceX готує міжпланетний корабель Starship до першого тестового польоту
Місія Чан’є-5
Апарат Чан’є-5 збере за 48 годин зразки місячних порід вперше з 1976 року і приєднається до двох інших китайських посадкових модулів, один з яких нині досліджує поверхню Місяця.
Через дві доби апарат доставить капсулу з приблизно двома кілограмами ґрунту на орбітальний модуль, який відправиться назад до Землі.
Раніше доставити ґрунт з Місяця на Землю вдавалося лише США і СРСР.
Джерело: VICE