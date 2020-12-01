Вперше за 44 роки збере ґрунт: китайський апарат успішно сів на Місяць

Китайський апарат Чан’є-5 здійснив успішну посадку на поверхню Місяця.

Посадка відбулася в районі піку Рюмкер в Океані Бур в західній частині видимої сторони Місяця, повідомили китайські державні ЗМІ.

Посадка була драматичною: пряма трансляція з камер відеоспостереження обірвалася всього за кілька хвилин до того, як посадковий модуль мав здійснити спуск на поверхню.

Однак незабаром пряма трансляція відновилася і показала кадри, на яких апарат Чан’є-5 успішно спускається на Місяць.

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Місія Чан’є-5

Апарат Чан’є-5 збере за 48 годин зразки місячних порід вперше з 1976 року і приєднається до двох інших китайських посадкових модулів, один з яких нині досліджує поверхню Місяця.

Через дві доби апарат доставить капсулу з приблизно двома кілограмами ґрунту на орбітальний модуль, який відправиться назад до Землі.

Раніше доставити ґрунт з Місяця на Землю вдавалося лише США і СРСР.

Джерело: VICE