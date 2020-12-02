Маск “дуже впевнений”, що SpaceX висадить людей на Марсі до 2026

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск залишається “дуже впевненим” у тому, що його компанія висадить людей на Марсі до 2026 року.

Про це Маск заявив в інтерв’ю у вівторок і додав, що є шанс здійснити цю місію не у найближчі шість років, а у чотири роки.

На запитання, коли відбудеться перший політ Маска на орбіту, він відповів, що “можливо, за два-три роки”.

Водночас мільярдер визнав, що його основним завданням є створення технології, яка дозволить “багатьом людям полетіти на Марс і зробити життя міжпланетним”.

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На чому Маск хоче запустити людей на Марс

Ключем до досягнення цілей Маска на Марсі є розробка SpaceX свого космічного корабля Starship: транспортного засобу з нержавіючої сталі, який, за задумом, має вміщувати вантаж і до 100 людей одночасно.

Starship готується до свого першого великого випробувального польоту на 15 км.

Цей випробувальний запуск може відбутися вже пізніше цього тижня після того, як компанія проведе додаткові тести.

Джерело: Techcrunch