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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Міжнародний день боротьби за скасування рабства: яке свято 2 грудня

2 грудня щорічно відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

У 1949 році у цей день  Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами.

За даними ООН, у світі налічувалося понад 40 млн рабів, чверть з них – діти.

Православна церква 2 грудня вшановує пам’ять святого Авдія – одного з 12 малих пророків.

ЧитайтеЦерковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини 2 грудня

День ангела сьогодні у Олександра, Валентина, Григорія, Дениса, Дмитра, Івана, Ігната, Костянтина, Михайла, Петра, Сергія та Федора.

Прикмети на 2 грудня

  • Сніг та вітер – до тривалої зими та холодної весни.
  • Багато снігу з глибокими заметами – прикмета, що наступного року буде багатий врожай.
  • Ясне небо – до морозів, похмуре – буде відлига в найближчі дні.
  • Буцається скотина – до хуртовини.
  • Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.

Що не можна робити 2 грудня

  • Бажано нічого не давати у борг.
  • Вінчатися, оскільки нині триває Різдвяний піст.
  • Займатися роботою, яку можна перенести на інший день.

Свята у грудні 2020

У календарі на грудень 2020 багато професійних свят. Серед них найважливіший – День Збройних сил України, що припадає на 6 число.

Останнє державне свято у році, що завершується – Різдво Христове (25 грудня). Воно принесе українцям додатковий вихідний.

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