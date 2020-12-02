2 грудня щорічно відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
У 1949 році у цей день Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами.
За даними ООН, у світі налічувалося понад 40 млн рабів, чверть з них – діти.
Православна церква 2 грудня вшановує пам’ять святого Авдія – одного з 12 малих пророків.
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Іменини 2 грудня
День ангела сьогодні у Олександра, Валентина, Григорія, Дениса, Дмитра, Івана, Ігната, Костянтина, Михайла, Петра, Сергія та Федора.
Прикмети на 2 грудня
- Сніг та вітер – до тривалої зими та холодної весни.
- Багато снігу з глибокими заметами – прикмета, що наступного року буде багатий врожай.
- Ясне небо – до морозів, похмуре – буде відлига в найближчі дні.
- Буцається скотина – до хуртовини.
- Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.
Що не можна робити 2 грудня
- Бажано нічого не давати у борг.
- Вінчатися, оскільки нині триває Різдвяний піст.
- Займатися роботою, яку можна перенести на інший день.
Свята у грудні 2020
У календарі на грудень 2020 багато професійних свят. Серед них найважливіший – День Збройних сил України, що припадає на 6 число.
Останнє державне свято у році, що завершується – Різдво Христове (25 грудня). Воно принесе українцям додатковий вихідний.