19 листопада PlayStation 5 надійшла в продаж у всьому світі. Однак через проблеми з логістикою далеко не всі покупці отримали консоль в день релізу.

Продукт став настільки популярним, що всі світові прилавки моментально спорожніли. Першу партію консолі нового покоління розкупили на 100%.

Однак найближчим часом Sony обіцяє поставити ще одну партію PlayStation 5, щоб задовольнити величезний попит.

Факти ICTV вже ознайомилися з новинкою і розповідають про всі тонкощі нової ігрової консолі.

Перший погляд

Дизайн PlayStation 5 довгий час не давав мені спокою, адже цього разу він щонайменше незвичний.

Однак насправді консоль виглядає набагато краще, а очі швидко звикають до незвичайних форм нової ігрової станції.

Та її розмір став невеликою проблемою. Хоча консоль не дуже широка (близько 9 см на верхівці), заввишки вона майже 40 см. Тому помістити її на невелику полицю біля телевізора або монітора проблематично.

А бути вона повинна обов’язково поруч з ТВ, адже і HDMI-кабель, і кабель живлення досить короткі.

Зате після першого вмикання повертатися до PlayStation 4 вже не хочеться через низку причин. Інтерфейс став ще простішим, хоча навіть на попередній консолі від Sony він радував око.

Значки ігор поменшали, а на перший план вийшли їхні великі обкладинки. На жаль, заради цього довелося пожертвувати темами (принаймні на старті). Медіа-додатки (Netflix, Amazon Video, Megogo тощо) отримали окрему вкладку і тепер не розбавляють своєю присутністю екран з іграми.

Також тепер багато речей можна перевірити в невеликому меню, яке з’являється при натисканні кнопки PlayStation. Все зроблено так, щоб мінімально відволікати гравця від геймплею, але давати можливість відповісти на повідомлення, перевірити з’єднання з інтернетом, статус завантаження тощо.

А меню налаштувань – знайоме всім, хто грає на PlayStation попереднього покоління.

Ковток нового покоління

Напевно, одним з найприємніших нововведень консолі нового покоління (крім потужнішого заліза) є SSD. Завдяки йому швидкість завантажень повинна радикально скоротитися у відеоіграх на PlayStation 5.

Це помітно вже в перших проектах для консолі. Assassin’s Creed Valhalla вантажиться за 10 секунд на PlayStation 5 замість хвилини на PlayStation 4.

А в ексклюзивних проектах швидкість завантаження просто вражає. Потрапити в меню Demon’s Souls можна за кілька секунд, а завантаження звідти триватиме не більше п’яти секунд.

Це стосується і всіх завантажень у відеогрі. Переміщення між локаціями займає і того менше, а після смерті не доведеться довго чекати, щоб знову випробувати свої сили. Загалом – швидкість роботи PlayStation 5 вражає.

Говорячи про роботу, варто згадати і гучність консолі. PlayStation 4 був знаменитий тим, що у вибагливих проектах працював дуже голосно – настільки, що іноді його шум затьмарював те, що відбувається на екрані.

У PlayStation 5 ця проблема вирішена повністю. Навіть в AAA-проектах, за динамічної роздільної здатності 4К і 60 кадрах в секунду консоль працює дуже тихо. Почути її можна тільки в тому разі, якщо в кімнаті зовсім тихо, та й тоді доведеться прислухатися.

А про графіку на новому поколінні можна сказати лише те, що вона неймовірна і ролики в Youtube навіть близько не передають деталей зображення. Особливо в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Як відомо, на PlayStation 5 можна без проблем грати в більшість проектів з попереднього покоління – як з дисків, так і в цифрі.

Під час тесту консолі жодних проблем з ними я не помітив. Resident Evil 3, Final Fantasy XV, Call of Duty: Black Ops III, Days Gone і багато інших проектів жодного разу не видавали помилку і не зависали.

Деякі проекти навіть отримали оновлення, які збільшують частоту кадрів з 30 до 60. Наприклад, Days Gone та Ghost of Tsushima.

Особливо втішила швидкість завантаження відеоігор з магазину PlayStation. Що по Wi-Fi, що по кабелю відеоігри вантажаться неймовірно швидко, особливо якщо дозволяє швидкість інтернету.

За 100 Мбіт/с більшість проектів повністю завантажувалися на консоль по дроту протягом години, а трохи більше, півтори години, знадобилося для завантаження Final Fantasy XV, яка займає 102 ГБ.

На Wi-Fi завантаження буде повільнішим. Щоб завантажити Sackboy: A Big Adventure (30 ГБ) потрібно близько півтори години.

Напевно, одним з найбільш недооцінених нововведень є додаток PlayStation для смартфона, який дозволяє підв’язати основний акаунт.

Він може сповістити користувача про встановлення відеогри на консоль. Тепер можна залишити її в режимі сну, а щойно гра буде готова до запуску – вам прийде повідомлення.

Також він дозволяє почати завантаження відеогри, не вмикаючи PlayStation 5 (проте він повинен бути в режимі очікування). А якщо вам бракує місця на SSD, то звільнити його можна буде через додаток.

А якщо ви вирішили подивитися фільм і відключили повідомлення від друзів, то вони прийдуть вам в додаток. Загалом – це приємне доповнення для всіх власників PlayStation.

Єдине, що мені не вдалося випробувати за час користування PlayStation 5 – це 3D-звук у відеоіграх.

Контролер майбутнього

Зіркою PlayStation 5 є контролер DualSense, на якому акцентували увагу перед випуском консолі. Вперше за довгий час контролер PlayStation кардинально змінив свою форму, колір і функціонал.

Він став набагато важчим, ніж DualShock 4, але водночас приємно лягає в руку і не викликає дискомфорту під час гри.

Однак якщо ви багато часу провели зі старими контролерами, то потрібно буде звикнути до нової “фігури” (у мене на це пішов тиждень).

Позаду з’явилася дуже приємна рифлена поверхня, яка забезпечує кращий хват контролера і, що важливо, не втомлює руку під час тривалої гри.

Але найбільше вражають адаптивні тригери і тактильна віддача. Останнє – не просто вібрація, до якої звикли багато гравців. Щоб зрозуміти, наскільки вона змінює відчуття від гри, потрібно потримати DualSense в руках і зіграти у відеогру з його підтримкою.

У Astro’s Playroom можна відчути, як краплі дощу “падають” на окремі ділянки контролера. А в Demon’s Souls – кожен удар припадав на окремі ділянки DualSense залежно від того, з якого боку його завдавали.

Тактильна віддача – це не тільки регулювання сили вібрації, але і її поширення по всьому контролеру. Відчуття від відеоігор змінюються настільки, що повертатися до старої вібрації вкрай неприємно.

Адаптивні тригери вражають не менше. Вони можуть симулювати опір до натиснення, що також має посилити ефект присутності у відеоіграх. Я дуже скептично ставився до цієї технології, поки не випробував її.

В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales вона імітує натяг павутини під час розгойдування, а в Call of Duty: Black Ops Cold War – віддачу зброї під час стрільби.

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Але найбільше вона мене вразила в інді-грі Bugsnax, де імітує натискання на кнопку старих фотоапаратів. До певної точки є спротив натискання, але щойно її проходиш – він повністю зникає.

Звичайно ж, тачскрін, динамік і роз’єм для навушників в DualSence нікуди не поділися і працюють так само, як і в DualShock 4.

Доповненням до них служить мікрофон, завдяки якому можна буде використовувати голосовий чат в відеоіграх без підключення відповідної гарнітури, однак чути свою команду або опонента ви будете через динамік на контролері, що не дуже зручно.

Також радує і тривалість заряду DualSence. При активній грі з використанням всіх функцій контролера він тримається близько 8-10 годин. А якщо грати в проекти з PlayStation 4 – на кілька годин довше.

Перші проблеми

Звичайно, не обійшлося і без невеликих проблем з PlayStation 5 на запуску. Більшість з них не критичні, але можуть завдати клопоту.

По-перше, розмір SSD становить 825 ГБ, що на практиці трансформується в 667 ГБ реального місця на внутрішньому сховищі.

І якщо ви перейшли з PlayStation 4 на PlayStation 5, то забити SSD іграми можна дуже швидко. А якщо у вас є PlayStation Plus, то однієї колекції з 20 ігор, яку отримують власники консолі нового покоління, вистачить для заповнення сховища.

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Звичайно, у PlayStation 5 є слот для розширення пам’яті, проте нині немає жодного SSD, сумісного з консоллю.

Тому поки що доведеться вирішувати проблему браку місця видаленням вже пройдених проектів або підключенням зовнішнього HDD для зберігання ігор з PlayStation 4.

По-друге, у мене виникла проблема із заряджанням контролера від переднього USB-порту. У режимі очікування, навіть при увімкненій опції подачі живлення в порт, контролер перестає заряджатися за кілька хвилин або взагалі не заряджається.

А якщо консоль увімкнена, навіть з переходом на пряме підключення через шнур не вдається зарядити контролер за п’ять годин. Хоча навіть в режимі спокою на зарядження DualSense повинно йти не більше трьох годин.

Проблема легко вирішується підключенням до задніх USB-портів PlayStation 5 або ж будь-якого зарядного пристрою, який працює через USB. Сподіваюся, що проблема має лише програмний характер і в найближчих оновленнях її усунуть.

Також не дуже хороші новини у мене для тих, хто використовуватиме PlayStation 5 і як головний медіа-центр.

Хоча додатки завантажуються швидко і чудово оновлені для консолі нового покоління, вони регулярно вилітають.

Поки незрозуміло, проблема це самих додатків або ж консолі, але за весь час користування PlayStation 4 помилок в медіа я спостерігав менше, ніж в перший тиждень з PlayStation 5.

Це не означає, що подивитися серіали чи фільми на стрімінгових сервісах буде неможливо, але готуйтеся до того, що Netflix або Megogo можуть повідомляти про помилки навіть під час запуску.

Фінальне слово

Можна упевнено сказати, що Sony виконали титанічну роботу для створення консолі нового покоління.

“Ветеранам” геймінга вона подарує нові відчуття завдяки контролеру DualSence, а тим, хто лише знайомиться з відеоіграми, сподобається як величезна бібліотека з PlayStation 4, так і незвичайні новинки на PlayStation 5.

А у стартовій лінійці консолі нового покоління будь-який гравець зможе знайти собі відеогру за смаком – від легких ігор для компанії до найскладніших випробувань.

Відомо, що перші відеоігри на новій консолі – це верхівка айсберга. Тому в майбутньому можна чекати чого завгодно. Від проектів, в яких саме поняття завантаження зникне, до ігор з несподіваним використанням функцій контролера.

Всі проблеми PlayStation 5 тьмяніють перед його перевагами. А в найближчому майбутньому вийдуть такі очікувані проекти, як God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West і Ratchet & Clank: Rift Apart.

Тому вже зараз нову консоль від Sony можна порекомендувати всім, хто замислюється про оновлення свого ігрового “арсеналу”.