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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Антитіла до Covid-19 зберігаються півроку після хвороби – японські вчені

Японські вчені з університету Йокогами та інших установ провели дослідження і з’ясували, що більшість людей з Covid-19 мають антитіла протягом щонайменше шести місяців після зараження.

У ньому взяли участь 376 пацієнтів у віці від 20 до 70 років, які заразилися коронавірусом у період з лютого по травень 2020 року.

Свої висновки вчені зробили на основі аналізу зразків крові, взятих через півроку після зараження.

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97% людей з без симптомів або легкими симптомами і 100% пацієнтів з помірними або серйозними симптомами мали в організмі так звані нейтралізуючі антитіла.

Вчені вважають, що люди з антитілами мають низький ризик зараження протягом щонайменше півроку.

Це також гарна новина для розробників вакцини проти коронавірусу.

Народився з антитілами до коронавірусу

У Сінгапурі на початку листопада у жінки, яка в березні перехворіла на коронавірус, народився хлопчик з антитілами до Covid-19.

Поки невідомо, чи означає це, що у дитини є імунітет – науковці намагаються вивчити це питання.

Мати хлопчика отримала позитивний результат тесту, коли була на 10 тижні вагітності.

Джерело: 3.nhk.or.jp

Фото: Dreamstime

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