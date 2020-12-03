День ангела Анни святкують декілька разів на рік: 16 лютого, 8 квітня, 25 червня, 18 липня, 7 серпня, 10 вересня, 15 жовтня, 4 листопада, 10 та 11 листопада, 3 та 22 грудня.
Привітання у СМС та листівках з Днем ангела Анни дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Значення імені – милосердна, хоробра та граційна.
Характер: дівчина з цим іменем є доброю та вірною своїм близьким. Вона має гострий розум і прекрасну пам’ять, що часто допомагає їй вирішувати складні життєві ситуації.
Анна дуже працьовита, тому з наснагою виконує будь-які завдання, але лідерські якості – це не сильна сторона дівчина. Вона хороший виконавець, але не керівник. Найкраща робота для неї це та, де потрібно працювати із людьми, адже Анна легко знаходить спільну мову з усіма.
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Анна – вірна та любляча дружина, але ця жінка дуже горда, тому зраду не пробачить.
Форми імені: Аня, Анночка, Аннушка, Ася, Нюня, Нуся, Нюраша, Анюша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта.
Листівки з Днем ангела Анни
СМС-привітання з Днем ангела Анни
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В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
З Днем ангела святої Анни,
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес
Благословить душі і тіла процвітання.
***
Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
Щоб мрії всі здійснились твої,
А ще безхмарні й теплі дні!
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає
Ангел-покровитель!
***
Анно!
Я тебе вітаю з святом.
Хай життя буде багатим,
Хай дарує тобі радість,
Хай відступить біль і слабість.
Хай здоров’я міцним буде,
Хай шанують тебе люди,
Хай тобі усе вдається,
Щастя хай рікою ллється.
***
Нехай під крилами своїми
Анюту ангел береже!
Дарує лиш приємні миті
І долю добру хай пошле!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес –
Для тебе в Бога вимолить дві сотні
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
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Який знак зодіаку стане символом 2021 року
Вже зараз люди починають задумуватись над новим 2021 роком, адже, зважаючи на 2020 рік, всі з надією чекають змін та покращення в усіх аспектах життя.
Нагадуємо, що цього року символом став білий Щур, а от у новому році варто чекати рішучого покровителя. Він характеризується відповідними вчинками: переможними та дієвими. А от хто цей персонаж, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.