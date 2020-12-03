У суботу, 5 грудня, на всій території України очікується суха погода.

Найтепліше буде на Закарпатті – від +9 до +11, в інших західних областях +5 +10.

На Півдні країни температура коливатиметься в межах +5 +7.

У центральних регіонах +2 +4, на Півночі +3 +5, місцями – близько нуля.

На Сході вночі до -6, а вдень -1 +2.

У Києві сухо, вночі -1 +1, вдень +2 +4.

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У неділю, 6 грудня, теж без опадів, а на Сході очікується похолодання. Вночі тут -7 -9, а вдень -1 -4.

На Заході України +5 +7, на Закарпатті – до +11, у північних регіонах 0 -3, у Центрі близько 0 градусів, на Півдні +3 +5.

У столиці прогнозують суху погоду, вночі -2 -4, вдень -1 +1.

Погода на грудень 2020

В Україні погода у грудні 2020 буде морозною, з хуртовинами і снігом.

Середня місячна температура становитиме від -3 до +2.