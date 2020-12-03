3 грудня – 337 день року. Які свята відзначають у цю дату, які існують прикмети і заборони, читайте на сайті Факти ICTV.

3 грудня – яке сьогодні свято

Сьогодні у світі – Міжнародний день людей з інвалідністю. Рішення відзначати це свято ухвалили у 1992 році на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Його мета – звернути увагу на права людей з обмеженими можливостями та сприяти їхній адаптації у суспільстві.

Крім того, у четвер відзначають Міжнародний день боротьби з пестицидами. Його запровадили у 1998 році як згадку про екологічну катастрофу, яка сталася 3 грудня 1984 року в Індії на пестицидному заводі. Його ціль – звернути увагу на проблему забруднення навколишнього середовища.

За церковним календарем, 3 грудня вшановують пам’ять святого Прокла, який жив у V столітті у Константинополі і був відомий своїми гарними справами.

Іменини 3 грудня

День ангела у цей день святкують Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Володимир, Іван.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 3 грудня

птахи співають – до хуртовини;

якщо пернатих ніде не помітно – бути холоду;

сніжний ранок – до відлиги.

Що не можна робити 3 грудня

не варто вирушати у далеку дорогу;

варто утриматися від сварок і конфліктів.

Календар церковних свят до кінця 2020 року

У грудні на українців чекає низка великих церковних свят.

Серед них – дні пам’яті святих Катерини, Андрія, Сави, Варвари, Миколи.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.