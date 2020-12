Популярний додаток TikTok почав тестувати можливість записувати ролики тривалістю до трьох хвилин. Функція знаходиться на початковій стадії доступу.

Про це у соціальних мережах повідомив медіаконсультант Метт Наварра.

???? TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long ???????? pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020