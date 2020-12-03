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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

TikTok тестує новий формат трихвилинних відео

Популярний додаток TikTok почав тестувати можливість записувати ролики тривалістю до трьох хвилин. Функція знаходиться на початковій стадії доступу.

Про це у соціальних мережах повідомив медіаконсультант Метт Наварра.

– TikTok впроваджує можливість завантажувати довші відеозаписи тривалістю до трьох хвилин, – написав він.

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Видання The Verge зазначило, що таке нововведення може зробити TikTok схожим на YouTube. У додатку можуть з’явитися повні трейлери фільмів, кліпів, відеоуроків та багато іншого.

TikTok цю інформацію ще не коментував.

Нині користувачі додатку можуть завантажувати відео до хвилини.

Нова функція TikTok

Соцмережа TikTok розширила функції для батьківського контролю. Відтепер батьки зможуть захистити підлітків від небажаного контенту.

Функція дозволяє батькам зв’язати свій обліковий запис з профілем дитини. Також є обмежувач часу, яким можна визначити, скільки діти проводитимуть часу у соцмережі.

Джерело: The Verge, Matt Navarra

Фото: Dreamstime

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